Mainz suspendiert El Ghazi auf unbestimmte Zeit

Mainz 05 hat Anwar El Ghazi vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Damit reagiert der Klub auf einen Social-Media-Beitrag des 28-Jährigen zum Konflikt im Nahen Osten.

In dem mittlerweile gelöschten israel-feindlichen Instagram-Post, den El Ghazi per Screenshot weitergeleitet hatte, war unter anderem davon die Rede, dass der von der Palästinenser-Organisation Hamas angegriffene Staat Israel mit seinen Reaktionen Völkermord betreibe. Das Pamphlet endete mit dem Satz "From the river to the sea, Palestine will be free", was mittlerweile von einigen deutschen Strafverfolgungsbehörden als Anfangsverdacht für strafrechtliche Ermittlungen eingestuft wird.

"Der Verein distanziert sich deutlich"

"El Ghazi hat in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war. Der Freistellung voran ging ein ausführliches Gespräch zwischen Vorstand und Spieler", teilte der Klub am Dienstagabend mit. "Mainz 05 respektiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden, komplexen Nahost-Konflikt gibt. Der Verein distanziert sich jedoch deutlich von den Inhalten des Posts, da dieser nicht mit den Werten unseres Klubs einhergeht", heißt es in der Vereinsmitteilung. Zu den Gründungsmitgliedern des FSV gehörte Eugen Salomon, der von den Nazis im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet wurde.

El Ghazi hatte erst am 22. September einen Vertrag bei Mainz 05 unterschrieben, der bis zum Ende der Saison 2024/25 datiert ist. Der gebürtige Niederländer kam in drei Bundesligaspielen zum Einsatz. Wie es mittelfristig weitergeht, lässt der Verein in seiner Mitteilung offen. Die Personalie El Ghazi hat bereits beim Nachmittagstraining ungewöhnlich viele Fotografen und TV-Kameras angelockt, die Aufnahmen von dem umstrittenen Spieler machen wollten, der allerdings fehlte.

Zentner und van den Berg liegen flach

In der öffentlichen Einheit musste Trainer Bo Svensson auch auf Stammkeeper Robin Zentner und Verteidiger Sepp van den Berg verzichten, die mit Erkältungen flach liegen. Ob das Duo gegen den FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung steht, ist fraglich. Auch der am Hüftbeuger verletzte Karim Onisiwo und Phillipp Mwene (Sehnenreizung im Knie) können im Training weiterhin nicht mittun. Zudem musste die Nachwuchshoffnung Brajan Gruda die Übungseinheit abbrechen, nachdem er einen Schlag auf den Fuß erhalten hatte.