Mainz setzt im El-Ghazi-Prozess auf Müller-Anwalt Menke

Der Gütetermin vor dem Arbeitsgericht zwischen Mainz 05 und Anwar El Ghazi ist auf den 20. Dezember verlegt worden. Jetzt steht auch der Anwalt des Klubs fest - und er ist kein Unbekannter.

Anwar El Ghazi, hier in zivil noch während seiner Zeit in Eindhoven, wird sich mit Vertretern von Mainz 05 vor Gericht sehen SNS Group via Getty Images

Johan-Michel Menke, Partner einer Wirtschaftskanzlei, vertrat Mainz 05 bereits erfolgreich im Prozess gegen Heinz Müller. Menke ist unter anderem auch der DFB-Anwalt im Rechtsstreit mit Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe. 2018 erstritt der Experte vor dem Bundesarbeitsgericht, dass die Befristung des Vertrags mit dem damals 39 Jahre alten Ex-Keeper Müller wirksam ist. Die erste Instanz hatte anders geurteilt.

Der Arbeitsgerichts-Termin mit El Ghazi war ursprünglich für den 6. Dezember anberaumt worden, inzwischen wurde er auf Antrag einer Partei auf den 20. Dezember verlegt. In der Güteverhandlung käme eine Einigung sehr überraschend, es ist damit zu rechnen, dass das Gericht einen Kammertermin zu Beginn des neuen Jahres ansetzen muss.

El Ghazi, der aufgrund eines israelfeindlichen Posts zunächst von seinem Arbeitsgeber suspendiert sowie abgemahnt worden war und anschließend fristlos gekündigt wurde, weil er die vom Klub kommunizierte Reue in einem weiteren Posting dementiert hatte, wird vom Trierer Arbeitsrechtler Alexander Bergweiler vertreten. Der Rechtsanwalt firmiert auch als Mitbegründer und Geschäftsführer der Spielerberateragentur FSB, die unter anderen Nationalspieler Antonio Rüdiger betreut.

Der Rauswurf von El Ghazi hat international für Schlagzeilen gesorgt, nicht nur weil sich der 28 Jahre alte Niederländer mit marokkanischen Wurzeln öffentlich mit der Bevölkerung in Gaza solidarisierte, ohne den Hamas-Terror zu verurteilen. Auf Instagram leitete er einen Post weiter, in dem Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz leitete deswegen Ermittlungen wegen des "Anfangsverdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung durch Verbreiten eines Inhalts" ein.

Für Mainz steht einiges auf dem Spiel

Für Mainz 05 steht in dem Arbeitsgerichtsprozess einiges auf dem Spiel. El Ghazi ist erst Ende September verpflichtet worden und hat einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. Da er in dieser Saison schon für die PSV Eindhoven am Ball war, kann er frühestens Mitte 2024 für einen weiteren Verein spielen. Je nachdem, wie das Arbeitsgericht entscheidet, ob beziehungsweise mit welcher Frist eine Kündigung zulässig ist, entsteht Mainz 05 ein erheblicher finanzieller Schaden. El Ghazi müsste gegebenenfalls weiter bezahlt werden und würde damit im Abstiegskampf einen Kaderplatz blockieren. Dass er noch einmal für Mainz 05 aufläuft, scheint ausgeschlossen.