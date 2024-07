Mainz: Sano-Verpflichtung bahnt sich an

Am Dienstagabend war der Abschied von Leandro Barreiro vom 1. FSV Mainz 05 mit der Unterschrift bei Benfica Lissabon endgültig in trockenen Tüchern, sein Nachfolger steht wohl schon bereit. Am Mittwochmittag kursierten auf der Plattform X Bilder von Kaishu Sano im Mainzer Dress auf dem Vereinsgelände des Bundesligisten. Der 23 Jahre alte japanische Mittelfeldmann steht schon länger auf der Liste der Mainzer und kommt von den Kashima Antlers.