Mainz-Routinier Bell: "Da geht schon noch mehr"

Mit einem souveränen 3:0 löste Mainz 05 die Pokal-Aufgabe in Aue. Licht und Schatten gab es vor allem im Angriff und auch bei der Konterabsicherung besteht Nachholbedarf.

"Das war hochverdient. Wir haben dem Spiel von Anfang unseren Stempel aufgedrückt. Leider haben wir am Anfang nicht getroffen. Das 1:0 war dann der Dosenöffner. Nach der Pause haben wir mit dem 2:0 den Deckel drauf gemacht", bilanzierte Sportdirektor Martin Schmidt.

"In der Liga werden wir nicht so viele Möglichkeiten bekommen, da müssen wir die Tore dann früher machen", legte Kapitän Silvan Widmer den Finger in die Wunde. 26:5 Torschüsse zugunsten von Mainz weist die Statistik aus, doch Jonny Burkardt und der umtriebige Karim Onisiwo, der immerhin als Vorbereiter in Erscheinung trat, scheiterten bei sehr guten Möglichkeiten. Das 2:0 durch Joker Delano Burgzorg gelang erst in der 70. Minute.

Es ist ganz deutlich, dass wir in der Offensive in dieser Saison mehr Optionen haben. Bo Svensson

"Die Stürmer, die von der Bank kamen, haben genau dort eingehakt, wo die anderen aufgehört hatten und dann die Chancen genutzt. Burgzorg war durch seine Läufe in die Schnittstellen fast nicht zu verteidigen. Auch Marcus Ingvartsen und Angelo Fulgini haben gut ins Spiel gefunden. Wir sind in der Offensive sicherlich variabler geworden und breiter aufgestellt", stellte Schmidt zufrieden fest. "Neben der Chancenverwertung müssen wir auch in der Konterabsicherung noch besser werden. Aber wir haben dennoch souverän gespielt, ohne Zittern, ohne Verlängerung, das war auch schon anders", sagte Stefan Bell, der beim bisher letzten Mainzer Erstrunden-Aus vor drei Jahren beim 1. FC Kaiserslautern (0:2) eine schweren Knöchelverletzung davongetragen hatte.

"Es ist ganz deutlich, dass wir in der Offensive in dieser Saison mehr Optionen haben. Genau das wollen wir, dadurch können wir das Spiel verändern. Burgzorg und Ingvartsen haben noch einmal viel Energie und Qualität reingebracht und das Spiel damit entschieden", notierte Trainer Bo Svensson.

Gemischtes Fazit von Bell

Bells Fazit fiel gemischt aus. "Ich habe das Gefühl, dass viele Sachen von den Basics da sind, dazu zwei Punkte, an denen wir arbeiten müssen", sagte er in Hinblick auf die Chancenverwertung und Konterabsicherung und ergänzte: "Das nehmen wir mit als klaren Auftrag, da geht schon noch mehr."