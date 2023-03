Mainz rechnet gegen Hoffenheim mit Svensson und Onisiwo

Trainer Bo Svensson soll nach seinem grippalen Infekt wieder auf der Bank von Mainz 05 sitzen. Auch der angeschlagene Stürmer Karim Onisiwo steht vor einer Rückkehr in den Kader.

"Wir gehen davon aus, dass Bo beim Spiel dabei ist", sagte Co-Trainer Babak Keyhanfar bei der turnusmäßigen Spieltags-PK vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Svensson liegt seit Anfang der Woche krank im Bett. "Er hatte mich am Montag informiert, dass er höchstwahrscheinlich ein paar Tage ausfallen wird. Wir haben dabei schon teilweise die Trainingswoche abgesprochen. Bisher hatten wir an jedem Tag Kontakt, aber es war auch nicht so, dass er zehnmal am Tag angerufen hat und jede Wasserstandsmeldung wissen wollte. Wir waren in einem guten Austausch und haben zweimal am Tag telefoniert", erzählte der 37 Jahre alte Assistenztrainer.

"In den Abläufen fangen wir das Fehlen von Bo mit unserem breit aufgestellten Trainerstab auf. Wir stecken die Köpfe zusammen und bereiten uns auf die Trainingseinheiten und den Gegner vor. Bislang haben wir einen guten Eindruck von der Trainingswoche", so Keyhanfar, der nun "noch aktiver coachen muss als sonst" und auch die Verantwortung für die Trainingseinheiten trägt. "Es läuft alles nach Plan", sagte er gelassen.

Nur Dortmund trifft aktuell häufiger als Mainz 05

Die Mainzer gehen auch davon aus, dass Karim Onisiwo gegen Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen wird. Er hatte vor einer Woche das Abschlusstraining wegen Kniebeschwerden abgebrochen, soll aber am heutigen Donnerstag in die Übungseinheit der Mannschaft zurückkehren. Der Österreicher ermöglicht dem FSV, der seit der Winterpause fast wie am Fließband trifft und im Kalenderjahr 2023 mit 18 Toren nur von Borussia Dortmund (20) überflügelt wird, zusätzliche Möglichkeiten. Mainz ist dank Jae-Sung Lee (5), Onisiwo (4) und Marcus Ingvartsen (4) gleich mit drei Leuten unter den besten neun Torjägern der Liga 2023 vertreten.

Im Januar wurden wegen der Winter-WM noch die Spieltage 16 und 17 ausgetragen. In der Rückrundentabelle, die mittlerweile fünf Spiele umfasst, ist Mainz mit zwölf Punkten Zweiter und Gegner Hoffenheim punktlos Letzter. Der neue Trainer Pellegrino Matarazzo konnte in seinen ersten drei Spielen von den Ergebnissen her noch nicht für eine Wende sorgen. Inhaltlich erkennt Keyhanfar allerdings sehr wohl einen Unterschied. "Wir bereiten uns auf ein Team vor, das mit großer Qualität und neuem Schwung durch den neuen Cheftrainer auf uns zukommt. Das Spiel von Hoffenheim ist wesentlich intensiver geworden. Es gibt viel fußballerische Qualität und zahlreiche spielerische Ansätze. Die Arbeit gegen den Ball und der Spirit sind deutlich besser geworden."