Mainz präsentiert neuen Trainer: Henriksen kommt aus Zürich

Der 1. FSV Mainz 05 hat einen Tag nach der Beurlaubung von Jan Siewert dessen Nachfolger präsentiert: Bo Henriksen übernimmt mit sofortiger Wirkung bei den Rheinhessen.

Er ist neuer Trainer in Mainz: Bo Henriksen. imago images

Schon am Montag nach der Beurlaubung von Jan Siewert hatte der FSV angekündigt, dass er bereits tags darauf seinen Nachfolger präsentieren wird. Kurz nach 10.30 Uhr wurde auch der Name des neuen Trainers offiziell: Bo Henriksen übernimmt die Mainzer im Kampf gegen den Abstieg.

Der 49-jährige Däne trainierte noch bis zum vergangenen Wochenende den FC Zürich. Nun soll er den FSV vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Dass die Mainzer von dieser Lösung überzeugt sind, zeigt auch, dass Henriksen einen Vertrag bis 30. Juni 2026 erhält.

"Wir haben uns intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und analysiert, welcher Trainertyp mit welchem fußballerischen Ansatz in dieser schwierigen sportlichen Situation zu uns passt", wird FSV-Sportvorstand Christian Heidel zitiert: "Dies hat uns zu Bo Henriksen geführt, einem Trainer, dem es in seiner Karriere wiederholt und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen gelungen ist, Mannschaften zu formen und dabei einen gleichermaßen pragmatischen, aber auch mutigen und schlussendlich erfolgreichen Fußball spielen zu lassen."

Erfolge in Midtjylland - Wiederaufbau in Zürich

Seine Trainerkarriere startete Henriksen beim dänischen Klub Brönshöj BK, mit dem er 2010 in die dänische zweite Liga aufstieg. Von 2014 bis 2020 trainierte er den AC Horsens, den er als Zweitligist übernahm und 2016 in die erste Liga führte. In der Saison 2021/22 wurde Henriksen mit dem FC Midtjylland dänischer Vizemeister und Pokalsieger.

Im Oktober 2022 übernahm Henriksen den FC Zürich - damals amtierender Schweizer Meister - auf dem letzten Tabellenplatz, sicherte mit dem Team den Klassenerhalt und führte es zwischenzeitlich sogar wieder auf Rang eins. Derzeit spielt der Schweizer Traditionsverein als Tabellendritter um die erneute Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

Bo Henriksen ist ein sehr emotionaler, offener und meinungsstarker Charakter, der sehr gut zu Mainz passen wird. Christian Heidel

Schon in der vergangenen Woche hatte Henriksen angekündigt, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FCZ nicht zu verlängern. Die Aufgabe in Mainz war zu verlockend. Heidel schätzt den Dänen als "sehr emotionalen, offenen und meinungsstarken Charakter, der eine unglaublich positive Energie ausstrahlt und sehr gut zu Mainz 05 passen wird".

Sein Debüt gibt Henriksen am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg.