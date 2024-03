Mainz oder Köln: Wer erreicht die Relegation?

Im Abstiegskampf klafft jeweils hinter Platz 15 und Platz 17 eine Lücke. Sodass es aktuell auf einen Zweikampf um den Relegationsrang hinausläuft. Wem attestierst du die besseren Chancen?

Am Wochenende kam etwas Bewegung ins Schneckenrennen um Platz 16: Mit einem 2:0-Sieg über Bochum zog der 1. FSV Mainz 05 in der Tabelle am erneut sieglosen 1. FC Köln (1:5 gegen Leipzig) vorbei. Mit nun 19 Punkten und einem etwas besseren Torverhältnis liegen die Rheinhessen knapp vor den Rheinländern.

Weil Darmstadt zuletzt Anfang Oktober gewann und am Tabellenende mit 13 Punkten aus 26 Spielen schon abgeschlagen zu sein scheint, läuft es aktuell auf einen Zweikampf um Relegationsrang 16 hinaus. Wer setzt sich deiner Meinung nach durch?

