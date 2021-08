Mainz: Miese Zweikampfbilanz und harte Kritik von Svensson

Das Mainzer 0:2 in Bochum bleibt nicht ohne Nachhall. Trainer Bo Svensson spricht gar vom "schlechtesten Spiel, seit ich hier Trainer bin".

Die Zahlen lügen nicht. Mainz 05 hat beim enttäuschenden Auftritt in Bochum nur 40 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Er derart schlechte Quote gab es zuletzt Mitte Januar beim 1:1 in Dortmund (38 Prozent), dem zweiten Spiel unter Bo Svensson. "Ich glaube, Bochum war das schlechteste Spiel, seit ich hier Trainer bin. Die Art und Weise war weit weg von dem, was uns normalerweise auszeichnet", sagte der Coach am Tag nach der Niederlage gegenüber den Klubmedien. Der 42-Jährige fand den Auftritt seiner Elf "ein bisschen teilnahmslos".

Besonders krass war der Unterschied bei Aaron und Leandro Barreiro: Während der Linksverteidiger und der Mittelfeldmann am 1. Spieltag beim 1:0 gegen RB Leipzig auf 75 beziehungsweise sogar 77 Prozent gewonnene Zweikämpfe kamen, waren es gegen Bochum nur 25 Prozent. Eine noch schlechtere Quote weisen auf Mainzer Seite nur noch die eingewechselten Adam Szalai (20 Prozent) und Kevin Stöger auf. Letzterer bestritt in 24 Minuten Spielzeit einen einzigen Zweikampf, den er auch noch verlor. Der Trainingsrückstand aufgrund der bis Freitag andauernden Quarantäne dürfte dafür kaum als Begründung herhalten.

"Es war ein intensives Spiel, aber intensiver von Bochum. Das war der Schlüssel, der uns die Punkte gekostet hat“, resümierte Keeper Robin Zentner. Mainz sei mit der Körperlichkeit des Gegners nicht klargekommen, obwohl die Mannschaft wusste, dass sich der VfL im ersten Heimspiel nach dem Wiederaufstieg getragen von den eigenen Fans darüber definieren will. „Wir haben ihnen zu viel Zeit gelassen. So kannst du kein Spiel gewinnen und auch keine Tore verhindern", so Zentner.