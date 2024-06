Mainz' Masterplan mit Gruda

Der 1. FSV Mainz 05 strebt bei Brajan Gruda (Vertrag bis 2026) ein konkretes Gedankenspiel an. Demnach würden die Rheinhessen ihr Toptalent bereits in diesem Sommer an einen Großklub verkaufen, ihn aber direkt für die kommende Spielzeit zurückleihen. Ein Masterplan für alle Beteiligten: Mainz hätte den Spieler noch für ein Jahr, Gruda könnte sich weiterentwickeln und perspektivisch käme das auch seinem künftigen Arbeitgeber zugute.