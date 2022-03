Mainz macht sich nicht "unnötig Druck" - Elversberg hat den Aufstieg in der eigenen Hand

Das waren echte Big Points im Aufstiegsrennen, die Elversberg am Freitagabend beim Spitzenreiter in Mainz einfahren konnte. Durch das 2:0 hat die SVE den Aufstieg wieder in der eigenen Hand.

Der Verfolger hat sich durchgesetzt: Elversberg gewann am Freitag in Mainz. imago images

Jetzt ist im Südwesten wirklich wieder alles drin: Durch den Elversberger 2:0-Auswärtssieg bei der Bundesliga-Reserve des 1. FSV Mainz 05 trennen die Top-Fünf-Teams nur noch vier Punkte. Mainz hat 52, Elversberg 51, Steinbach 50, Ulm 49 und Offenbach 48 Punkte auf dem Konto. Weil die SVE ein Spiel weniger als die Rheinhessen absolviert hat, hat sie aktuell den Aufstieg wieder in der eigenen Hand.

Im Duell Erster gegen Zweiter sammelten beide Teams Argumente für eine Drittliga-Bewerbung. Elversberg begeisterte mit, so Mainz-Trainer Bartosch Gaul, "brutaler Effektivität". Das Führungstor war ein Musterbeispiel: Ein aus der Bedrängnis gespielter Diagonalball wurde von Luca Schnellbacher glänzend verarbeitet und von Israel Suero Fernandez in der Luft in ein Tor umgemünzt. "Das lösen selbst in der 3. Liga nicht viele Spieler so", staunte Gaul ob der individuellen Klasse. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 2:0.

Es waren allerdings zwei grundverschiedene Halbzeiten. Erst kam nur Elversberg zur Geltung, dann fast nur noch Mainz. "Der Unterschied ist, dass wir für unsere Chancen einen viel größeren Aufwand betreiben müssen", haderte Gaul, für den die Spielvorbereitung schwierig war, denn als die Mannschaft mittags zum Anschwitzen zusammenkam, war durch die Corona-Situation bei den Profis immer noch nicht klar, wer am Abend spielen würde.

Der FSV hat nichts zu verlieren

"Wir schauen von Spiel zu Spiel, machen uns nicht unnötig Druck", sagt Mittelfeldspieler Dominik Wanner, der vorige Saison bereits mit der Dortmunder U 23 aufgestiegen ist. "Aber wenn man so lange auf Platz eins steht, macht man sich auch seine Gedanken."

Der Trumpf der Mainzer ist, dass sie im Titelrennen nichts zu verlieren haben. Die Verfolger haben ganz andere Ziele formuliert. Und Gaul kennt die Situation, improvisieren zu müssen. Oft weiß er 48 Stunden vor Anpfiff noch nicht, wen die Profis mit der klaren Erwartung auf Spielpraxis entsenden. Bemerkenswert: Der Homogenität schadet das Hin und Her keineswegs. "Wir sind ein Team, stehen alle zusammen", betont Wanner. Dieser Geist kann, verbunden mit dem breiten Aufgebot, weit tragen.

Elversberg hat die vermeintlich leichteren Aufgaben

Während es für Mainz gegen die Verfolger Offenbach und Ulm weitergeht, bekommt es Elversberg in den nächsten Wochen mit Teams aus Keller und Mittelfeld zu tun. "Auch im nächsten Spiel müssen wir an unsere Grenzen gehen, um zu gewinnen. Es gibt keine einfachen Gegner in der Liga", sagt Torwart Nicolas Kristof vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Schott Mainz. Der beste Angriff der Regionalliga Südwest holte zuletzt 16 von 18 Punkten, fing sich dabei nur ein Gegentor. Die Tordifferenz von +32 spricht Bände.

"Als wir gemerkt haben, dass nach vorne nicht mehr so viel geht, haben wir sehr gut unser Tor verteidigt", lobte SVE-Coach Horst Steffen, "so können wir mit breiter Brust ins nächste Spiel gehen." Elversberg liefert konstant ab - und spielt derzeit wie ein Titelfavorit.