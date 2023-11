Mainz leiht Trainer Lamby aus

Wer neuer Chefcoach des 1. FSV Mainz 05 wird, ist weiterhin unklar. Am Mittwoch gab es aber schon mal einen Neuzugang für die Trainerbank - auf Leihbasis.

Wenn der 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Kellerduell beim SV Darmstadt 98 antritt, handelt es sich nicht um das erste Auswärtsspiel, das Jan Siewert als Trainer einer Mainzer Bundesliga-Mannschaft erlebt. Der 41-Jährige, der seit Sommer 2020 in verschiedenen Funktionen im Nachwuchsbereich der Rheinhessen arbeitet, war am 3. Januar 2021 beim 2:5 gegen den FC Bayern in München eingesprungen, bevor Bo Svensson den Cheftrainerposten von Jan-Moritz Lichte übernahm.

Mit dem 2:0-Coup gegen RB Leipzig hatte Siewert dem zuvor sieglosen FSV am Wochenende als Interimscoach neues Leben eingehaucht und darf - wie schon so mancher vor ihm - hoffen, zur internen Dauerlösung zu werden. Die Pressemitteilung, die sein Arbeitgeber am Mittwoch verschickte, spricht zumindest keineswegs gegen dieses Szenario.

Demnach haben die Mainzer mit Dennis Lamby Siewerts Trainerstab ergänzt. Der 39 Jahre alte UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber komme "zunächst" auf Leihbasis vom Fußball-Verband Rheinland, um Siewert "bis auf Weiteres" zusammen mit Marc Heidenmann als Assistenztrainer zu unterstützen. Lamby sammelte bislang unter anderem als Co-Trainer der deutschen U-15-, U-16- und U-17-Nationalmannschaft Erfahrungen.

Heidel bedankt sich fürs "unbürokratische" Entgegenkommen

"Wir möchten uns beim Fußball-Verband Rheinland, mit dem wir seit vielen Jahren eng verbunden sind, dafür bedanken, dass sie uns in dieser Personalie so unbürokratisch entgegengekommen sind", wird FSV-Sportvorstand Christian Heidel in der Mitteilung zitiert.

Womöglich erfahren Siewert und Lamby schon in der nach dem Darmstadt-Spiel anstehenden Länderspielpause, wie lange die "Bis auf Weiteres"-Phase noch geht. Am Sonntag hatte Heidel im "Sport1-Doppelpass" noch betont, "kein einziges Wort" mit Siewert über die Zukunft gesprochen zu haben, aber prophezeit: "Jan ist sicherlich jemand, der über kurz oder lang in der Bundesliga auftauchen wird - vielleicht bei uns."