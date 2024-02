Mainz legt im Angriff nach: Ngankam kommt aus Frankfurt

Der 1. FSV Mainz 05 leiht Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt aus. Das gab der abstiegsbedrohte Bundesligist am Donnerstagmorgen bekannt.

Jessic Ngankam wechselt innerhalb der Bundesliga und soll den Mainzern (Platz 17, elf Punkte) bei der Mission Klassenerhalt behilflich sein. In Frankfurt stand der 23-jährige Angreifer, der überwiegend in der Zentrale zum Zug kommt, seit seinem Wechsel von Hertha BSC im Sommer 2023 zweimal in der Bundesliga in der Startelf, eine Torbeteiligung blieb dem ehemaligen Berliner dabei noch verwehrt.

In der zweiten Saisonhälfte bekommt Ngankam nun in Mainz die Möglichkeit seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis zu stellen. In der abgelaufenen Saison traf der Deutsch-Kameruner für die Alte Dame, damals noch in der Bundesliga, viermal und legte zudem zwei Treffer auf. Beim FSV bekommt Ngankam Konkurrenz von Karim Onisiwo, Jonathan Burkardt & Co.

Vier Bundesliga-Tore in der vergangenen Saison

"Jessic ist ein junger, physisch robuster Spieler, der eine Menge Tempo und Spielfreude mitbringt. Er hat sich mit starken Leistungen bei Hertha BSC einen Namen gemacht, nun ist seine Entwicklung bei Eintracht Frankfurt ein bisschen ins Stocken geraten", sagt 05-Sportvorstand Christian Heidel. "Hier in Mainz hat er nun die Chance, einen neuen Anlauf zu nehmen und sich Spielzeit und Tore zu erarbeiten."

Zum Thema Die Wintertransfers der Bundesliga

Ngankam selbst sagte, dass er glaube, gut ins Team und ins Spielsystem der Rheinhessen zu passen: "Ich kenne sogar schon einige der Jungs wie zum Beispiel Jonny Burkardt, Marco Richter und Tom Krauß und will nun gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen alles geben, damit wir den Klassenerhalt packen."