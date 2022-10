Mainz kritisiert Polizeieinsatz: "Nicht deeskalierend, sondern generierte neuen Konflikt"

Beim 5:0-Sieg des 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag kam es im Fanblock der Hausherren zu diversen Ausschreitungen. Der Verein kritisiert das Vorgehen der Beamten nun ungewöhnlich deutlich.

Mehrere Verletzte, Auseinandersetzungen zwischen Fans, Polizei und Ordnungsdienst: Die Vorfälle im Heimfanbereich des 1. FSV Mainz 05 beim 5:0-Sieg am vergangenen Freitag gegen Köln zogen jetzt eine detaillierte Aufarbeitung seitens des Vereins nach sich.

Gleich mehrere Ereignisse hätten den Einsatz der Ordner erfordert - und die Polizeikräfte vor Ort "eigenständig und ohne aktive Aufforrderung durch den Ordnungsdienst" den Bereich rund um eine Schlägerei am Q-Block erkundet. Bereits die Präsenz der Beamten, das schreibt der Klub, hätte für eine "aggressive Reaktion" der Fans gesorgt. Die Polizei wich vorerst zurück.

"Das Potenzial, zu einer noch größeren Unruhe zu führen"

Dann allerdings hätten 25 bis 30 Fans in Richtung der Polizei gedrängt und eine Mülltonne, Absperrgitter und ein Pylon geworfen. Erst der erneute Rückzug der Beamten und eine Ordnerkette hätte die Situation beruhigt. Dafür, dass es überhaupt zur Eskalation kam, macht Mainz nun die Polizisten verantwortlich.

Es habe "eine mangelhafte Kommunikation" gegeben, "welche die Situation für die beteiligten Sicherheitskräfte dramatischer wirken ließ, als sie sich tatsächlich darstellte". Der Einsatz am Q-Block sei "unnötig", Fanbeauftragte und Fanprojekt überrascht gewesen. Das Urteil: "Der Einsatz der Polizei wirkte so nicht deeskalierend, sondern generierte einen eigenen, neuen Konflikt. Kritisch wird zudem der Einsatz von Pfefferspray in der Nähe des Zuschauerbereichs gesehen, dieser hatte Verletzungen von Unbeteiligten und eines Mitarbeiters zur Folge und das Potenzial, zu einer noch größeren Unruhe unter den unbeteiligten Zuschauern zu führen."

Die Bilanz: "15 überwiegend am Konflikt Unbeteiligte und auch einer der offiziellen Fanbeauftragten des Vereins" hätten aufgrund des Pfefferspray-Einsatzes medizinisch versorgt werden müssen. Die Aufarbeitung der Vorkommnisse soll nun in die Sicherheitsplanungen der kommenden Heimspiele einfließen.