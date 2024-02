Mainz-Keeper Zentner: "Extrem bitter, wenn man durch so ein Ei verliert"

Über mangelnde Rückendeckung kann sich Mainz-Keeper Robin Zentner nach seinen Patzern in Leverkusen wahrlich nicht beklagen. Vor allem das 1:2 ärgert ihn trotzdem "maßlos".

"Fehler sind nun einmal Teil des Lebens", erklärte Bo Henriksen seinem Schlussmann direkt nach dem Abpfiff und nahm ihn dabei in den Arm. "Du bist groß und stark und hast ein gutes Herz und ich verspreche dir, du wirst uns noch viele Spiele retten in dieser Saison", fuhr der 05-Trainer nach dem 1:2 in Leverkusen fort.

Robin Zentner, der bislang auf einen Notenschnitt von 2,89 kommt, hatte in der BayArena mehrfach daneben gegriffen. "Es ärgert mich maßlos, dass es an mir gelegen hat. Wie die Mannschaft sich spielerisch, kämpferisch und läuferisch reingehauen hat, darauf müssen wir aufbauen und das muss uns Mut geben. Das fühle ich gerade noch nicht, aber wenn ich morgen aufwache, sieht das hoffentlich wieder anders aus", sagte er nach der knappen Niederlage beim Tabellenführer.

"Meine Hände waren vielleicht einen Zentimeter zu weit unten"

Beim ersten Gegentor habe er "kurz gezuckt und mit einer Flanke gerechnet", weshalb er eine Bewegung nach vorne machte, woraufhin sich der Schuss von Granit Xhaka hinter ihm ins Tor senken konnte. "Aber natürlich ärgert mich der zweite Leverkusener Treffer umso mehr. Ich konnte den Schuss relativ gut sehen, aber meine Hände waren vielleicht einen Zentimeter zu weit unten. Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Es ist aber extrem bitter, wenn man durch so ein Ei hier verliert und nichts mitnimmt", blickte er auf das 2:1 der Gastgeber durch Robert Andrich.

Rund um die beiden spielentscheidenden Szenen hatten die Leistungen Zentners Licht und Schatten. Auf der einen Seite klärte er erfolgreich gegen heranstürmende Leverkusener, auf der anderen Seite vertändelte er auch mal einen Ball und musste sich bei seinen Mitspielern bedanken, dass daraus kein Torschuss der Bayer-Elf entstand. Unterm Strich war es für den 29-Jährigen auf jeden Fall ein sehr gebrauchter Tag. Wegen des Resultats vielleicht sogar noch schlimmer als vor über sechs Jahren beim 1:1 in Gladbach, als er ein Luftloch für die Ewigkeit trat.