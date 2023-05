Mainz-Keeper Dahmen hat sich entschieden

Der Mainzer Ersatztorwart Finn Dahmen steht vor einem Wechsel zum FC Augsburg. Der 25-Jährige lässt durchblicken, dass er entschieden hat, wer sein künftiger Arbeitgeber wird, die Bekanntgabe will er seinem neuen Klub überlassen.

Auf die Frage, ob seine Entscheidung gefallen sei, antwortete Finn Dahmen: "Ja, ich möchte noch nicht drüber reden, aber es wird demnächst eine Verkündung geben." Der FC Augsburg zeigte am U-21-Europameister von 2021 bereits im vergangenen Sommer starkes Interesse, ein Wechsel scheiterte damals an den Ablösevorstellungen von Mainz 05. Jetzt läuft der Vertrag von Dahmen aus, Augsburg hat am Wochenende Rafal Gikiewicz, der kein neues Vertragsangebot erhielt, verabschiedet.

Dahmen stand beim Mainzer 1:4 gegen den VfB Stuttgart erstmals seit Mitte Februar zwischen den Pfosten. Er vertrat Stammkeeper Robin Zentner, den eine Kniereizung plagt. "Beim Einlaufen hatte ich noch einmal Gänsehaut", erzählt der hochtalentierte Keeper, der lediglich auf zwölf Bundesligaspiele kommt wegen der Konkurrenzsituation beim FSV. Diese führte auch dazu, dass sich der Spieler und sein Ausbildungsverein frühzeitig auf ein Auslaufen des Vertrags in diesem Sommer einigten. "Ich bin überzeugt, dass Finn eine gute Nummer 1 in der Bundesliga wird", sagt 05-Sportdirektor Martin Schmidt. Der FSV sucht nun nach einer neuen Nummer 3, "wir trauen Lasse Rieß die Nummer 2 zu", so Schmidt.

Seine Abschiedsvorstellung nach 15 Jahren bei Mainz 05 hat sich Dahmen allerdings anders vorgestellt. Der Rahmen mit 33.305 Zuschauern in der ausverkauften Mewa-Arena war gut, das 1:4 gegen Stuttgart jedoch eine große Enttäuschung. Als er nach dem Abpfiff auf dem Rasen vom Vorstandsvorsitzenden Stefan Hofmann und Sportvorstand Christian Heidel mit einem Blumenstrauß verabschiedet wurde, "war mein Frust recht groß". Der Verein sei ihm "unfassbar ans Herz gewachsen" und er werde vieles vermissen. "Aber es war klar, dass ich jetzt auch den nächsten Schritt machen muss."

Die heißeste Spur führt nach Augsburg. Aber auch Schalke 04 und Hertha BSC haben Interesse an dem Keeper gezeigt. Der FCA und Schalke stecken im Abstiegskampf, Hertha ist abgestiegen. Eine Bestätigung, wohin der Weg von Dahmen führt, wird es wohl erst nach dem 34. Spieltag geben.