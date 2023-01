Mainz-Keeper Dahmen hat Lust auf mehr

Vergangenen Sommer verweigerte Mainz 05 Ersatztorwart Finn Dahmen die Freigabe für einen Wechsel zum FC Augsburg oder Hertha BSC, beide zeigten Interesse. Jetzt beginnt sich die Maßnahme auszuzahlen.

In der vergangenen Woche konnte Stammkeeper Robin Zentner wegen Rückenbeschwerden nur sehr dosiert trainieren. Als er am Tag vor dem Mainzer Spiel in Stuttgart im Abschlusstraining fehlte, war klar, dass beim VfB Finn Dahmen im 05-Tor stehen wird. Laut Sportdirektor Martin Schmidt sind Zentners Probleme zwar am Abklingen, wer gegen Borussia Dortmund (Mittwoch, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt, ist offen.

Für den 24-jährigen Dahmen war es das erste Bundesligaspiel seit dem 34. Spieltag der Vorsaison. Lediglich im DFB-Pokal konnte der Keeper beim 3:0-Sieg Mitte Oktober in Lübeck Spielpraxis sammeln. Seinerzeit belohnte Bo Svensson seinen Ersatzmann für seine Geduld und die guten Trainingsleistungen. Von Dahmens Qualitäten sind in Mainz alle überzeugt. Auch diesmal befürchtete der 05-Trainer wegen des Torwartwechsels keinen Leistungseinbruch: "Wegen Finn habe ich mir die wenigsten Sorgen gemacht, er ist einfach klasse, auf ihn ist immer Verlass im Training wie in der Kabine. Finn ist ein überragender Teamplayer. Er hat den Einsatz verdient."

Besonders viel zu halten hatte Dahmen in Stuttgart nicht. Beim Gegentor war er chancenlos. In einer Szene kurz zuvor hatte er eine glänzende Abwehrreaktion gezeigt. Der Schlussmann beeindruckte mit seinen Qualitäten im Spielaufbau, stand hoch und leitete gefährliche Aktionen ein. "Mit Ball am Fuß ist er einer der Toptorleute in der Bundesliga", lobte Sportdirektor Martin Schmidt. Auch Svensson war mit dem Gesamtauftritt zufrieden: "Finn hat es gut gemacht."

Wie geht's weiter?

Wie es in dieser Woche weitergeht, hängt allein von Zentners Genesung ab. "Wenn Robin bei 100 Prozent ist, dann wird er im Tor stehen. Er ist unser Vizekapitän und hat sich diesen Status über Jahre verdient. Das hat nichts mit Finn zu tun, mehr mit Robin", erklärte Svensson.

Dahmen genoss es, sich mal wieder vor einem großen Publikum zeigen zu können. "So ein Ligaspiel ist noch einmal was ganz anderes, auch wenn ich durch die lange Winterpause relativ viele Testspiele machen durfte. Es hat Spaß gemacht, auch die Vorfreude war groß", resümierte der U-21-Europameister von 2021, der seit dem Weggang von Florian Müller vor eineinhalb Jahren die Nummer 2 beim FSV ist.

Dahmen sucht eine neue Herausforderung

Da an Zentner kein Vorbeikommen ist, kommt Dahmen bisher lediglich auf sechs Bundesligaspiele. Im vergangenen Frühjahr wechselte der hochtalentierte Torwart den Berater, doch auch Christian Nerlinger scheiterte am Veto des FSV, der mehrfach die Freigabe verweigerte, weil der Klub keinen adäquaten Ersatz fand. Im Juni 2023 läuft Dahmens nun Vertrag aus, ein Vereinswechsel gilt als ausgemachte Sache. Dass er sich im ersten Bundesligaspiel des Jahres ins Schaufenster stellen konnte, kann nur von Vorteil sein und weckt bei Dahmen die Lust auf mehr: "Ich bereite mich gut vor und hoffe, dass noch das ein oder andere Spiel dazukommt."