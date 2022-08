Mainz-Kapitän Widmer fordert: "Der erste oder zweite Schuss muss sitzen"

In einem waren sich alle einig: Mainz 05 hätte das Pokalspiel in Aue früher für sich entscheiden müssen. FSV-Kapitän Silvan Widmer sagt, welche Konsequenzen sich daraus für den Bundesligastart ergeben.

0:2 in der Liga und 1:3 im DFB-Pokal-Achtelfinale, gleich zweimal verlor Mainz in der vergangenen Saison beim VfL Bochum. Am Samstag gastiert der FSV erneut dort (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir wollen die beiden Niederlagen vergessen machen", sagt Widmer. "In Bochum werden wir uns nicht wieder zehn Chancen herausspielen, der erste oder zweite Schuss muss sitzen", meint der 29-jährige Kapitän.

Beim 3:0-DFB-Pokalsieg am vergangenen Sonntag bei Erzgebirge Aue gab Mainz 26 Torschüsse ab und ließ nur fünf des Gegners zu, doch die Chancenverwertung war suboptimal. Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo ließen gute Möglichkeiten aus. Erst durch ein Abstaubertor von Dominik Kohr, dem ein abgefälschter Ball von Onisiwo vor die Füße fiel, brachte die Führung. Die Joker Delano Burgzorg und Marcus Ingvartsen per Elfmeter trafen zum Endstand. "Bochum und Union sind eine andere Nummer", sagte Trainer Bo Svensson im Hinblick auf die Defensivleistung, auch wenn der FSV in der Vorbereitung nur zwei Gegentore kassierte.

Saison 2001/02: Seuchen- oder Traumsaison? Zum Abschluss der ersten Serie biegt "kicker History" ins 21. Jahrhundert ab, in dem der FC St. Pauli sein Jahrhundertspiel womöglich schon ziemlich zeitig spielte. Und einen wahren Verkaufsschlager auf den Markt brachte. Eine noch mal deutlich spektakulärere Saison legte Bayer 04 Leverkusen hin, wie sich Jens Nowotny erinnert. Doch das Ende einer außergewöhnlichen Spielzeit war bittersüß - von einem solchen kann auch Jürgen Kohler berichten. Saison 1971/72: Finale und Skandale 25.07.2022 Saison 1963/64: Anpfiff für die Bundesliga 18.07.2022 Saison 1991/92: Ost-Teams, Spannung, Bayern-Krise 11.07.2022 Trailer: kicker History 24.06.2022 weitere Podcasts

In Aue führte Widmer erstmals die Mannschaft in seiner Rolle als neuer 05-Kapitän aufs Feld. Große Verhaltensänderungen sind dabei aus Sicht des Schweizer Nationalspielers nicht gefragt: "Ich wurde ja ausgewählt, so wie ich bin und nicht, weil ich mich ändern muss. Ich zieh' mein Ding weiter durch. Ich trage jetzt die Binde, sonst ändert sich für mich persönlich nicht viel. Außer, dass es natürlich eine große Ehre ist."

Bei Tauer war das Risiko zu groß

Während das FSV-Team in Aue antrat, saß Niklas Tauer bei der Pokalpartie Schott Mainz gegen Hannover 96 (0:3) im Bruchwegstadion auf der Tribüne. "Der Muskel war zugegangen. Wir wollten kein Risiko eingehen", begründete Svensson den Verzicht auf den Defensivmann. Der Ausfall dokumentiert, wie dünn der Kader ist, die 05er hatten keinen Innenverteidiger auf der Bank.