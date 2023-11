Mainz II weiter in der Spur, Rückschlag für Kassel

Dem 1. FSV Mainz 05 II gelang gegen Hessen Kassel durch einen guten zweiten Abschnitt der dritte Erfolg in Serie.

4:1 über Kassel: Mainz II setzt Serie fort

Ohne Abtastphase startete die Begegnung in Mainz. Nach einigen Halbchancen hüben wie drüben besorgte Derstroff nach Fehler von Stendera mit einem platzierten Flachschuss die Führung für die Gastgeber (10.). Kassel antwortete umgehend durch Zografakis, der im Anschluss an einem kurz ausgeführten Freistoß die Kugel zum 1:1 versenkte (14.). Bis zur Pause blieb es ein relativ ausgeglichenes Spiel, wenngleich die Heimelf leichte Feldvorteile und ein leichtes Chancenplus verzeichnete. Im zweiten Abschnitt ließ ein früher Elfmeter das Pendel zugunsten der Platzherren ausschwingen, den Mata sicher verwandelte (54.). Kassel war anschließend um den Ausgleich bemüht, kam aber nicht in gefährliche Räume und schwächte sich durch eine Brill-Ampelkarte selbst (68.). In Überzahl schraubte Mainz das Ergebnis dann in die Höhe. Wiederum Mata nutzte einen groben Amaniampong-Schnitzer zum 3:1 (72.). In der Nachspielzeit trug sich dann auch noch Schmidt in die Torschützenliste ein. Durch das 4:1 baut der Mainzer Nachwuchs seine Serie auf drei Siege aus.