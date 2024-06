Mainz II angelt sich Vargas

Der 1. FSV Mainz 05 hat für seine U 23 Nayrobi Vargas verpflichtet. Der 18-jährige Angreifer wurde in der Akademie des US-Klubs FC Dallas ausgebildet. Volker Kersting, Direktor Nachwuchs am Bruchweg, verrät in einer Meldung weitere Details über den Neuzugang: "Nayrobi ist ein klassischer Stoßstürmer, der uns im Scouting überzeugt hat. Mit ihm gewinnen wir nicht nur ein großes Talent für unsere U 23, sondern fügen dem Kader weitere Qualitäten hinzu."