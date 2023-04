Mainz' herber Rückschlag: "Hätten gegen jeden Gegner verloren"

Beim VfL Wolfsburg kassierte Mainz 05 erstmals nach zehn Spielen wieder eine Pleite. Gerade die Anfangsphase missriet völlig, weshalb Bo Svensson drastische Worte fand.

Es war während des Spiels schon deutlich zu erkennen gewesen, dass Mainz-Coach Bo Svensson von der Leistung seiner Mannschaft beim 0:3 in Wolfsburg kein bisschen angetan gewesen war. Auch nach Abpfiff war dem Dänen der Frust im Gespräch mit DAZN noch anzumerken. "Der Gegner war einfach besser. Sind wir nicht am Anschlag, kriegen wir Probleme", lautete sein erstes Fazit zur empfindlichen Pleite im Kampf um die internationalen Plätze.

Da musst du dich nicht wundern, dass ein Gegentor fällt. Bo Svensson

Gerade in den ersten 30 Minuten, in denen der FSV alle drei Gegentor gefangen hatte, war die Arbeit gegen den Ball Svensson auf den Magen geschlagen. "Keine Zweikampfhärte, immer zu weit weg vom Gegner, zu langsam reagiert", eröffnete er eine Mängelliste, die sich für ihn besonders in einer Szene beispielhaft manifestierte: "Wenn man das 2:0 sieht, ist da glaube ich ein Spieler von Wolfsburg in der Box gegen fünf. Das beschreibt es ganz gut. Da musst du dich nicht wundern, dass ein Gegentor fällt."

"Bezeichnendes" Gegentor zum 0:2

Ähnlich, wenn auch mit etwas anderen Mengenverhältnissen, hatte es Abwehrspieler Stefan Bell wahrgenommen: "Das war schon bezeichnend, weil wir da vier gegen zwei sind und ein Kopfballtor kriegen, ohne dass der Gegner überhaupt einen Zweikampf führen muss." Spätestens danach sei ihm klar gewesen, "dass es eine schwierige Aufgabe wird". Selbstkritisch befand der Routinier abschließend: "Das war in der ersten halben Stunde von der Intensität in der Defensive viel zu wenig."

Zur Wahrheit gehörte jedoch ebenso, dass die Niedersachsen mit ihren Gelegenheiten in der Anfangsphase eiskalt umgegangen waren. "Gefühlt sind sie gegen uns immer die effektivste Mannschaft, gegen die wir spielen", ordnete Keeper Robin Zentner diese Wolfsburger Stärke ein, die im Mainzer Team bereits zur Pause Spuren hinterlassen hatte: "Das war erstmal ein Schlag in die Fresse." Bemühungen, zurückzukommen, seien zwar erkennbar gewesen, aber verpufften letztendlich: "Über das ganze Spiel war das nicht die Leistung, die wir uns vorstellen."

Svensson zwischen Kritik und Konstruktivität

Noch drastischer formulierte Zentners Trainer den Unmut über das phasenweise Auftreten seiner Schützlinge: "Ich glaube, wenn wir so verteidigen, wie wir heute verteidigt haben, hätten wir gegen jeden Gegner in der Bundesliga verloren." Ein hartes Urteil, das Svensson jedoch im richtigen Kontext verstanden wissen wollte: "Einerseits ist es natürlich nicht gut, wie wir heute performt haben, aber man muss auch sehen, dass die Mannschaft zehn Spiele in Folge nicht verloren hat. Sie jetzt wegen dieses Spiels komplett zu kritisieren, ist auch zu hart." Ein Mittelweg soll es sein.

Dazu zählen klare Ansprachen und konstruktive Analysen: "Jetzt müssen wir kritisch damit umgehen, es bearbeiten, daraus lernen und intern in der Gruppe auch über das Spiel sprechen." Danach gehe es dann gegen Schalke, gegen das Mainz bereits am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder Druck auf die Konkurrenz um Europa ausüben könnte. "Wir sind einen Punkt hinter Wolfsburg, haben vier Spiele - wir haben noch alle Möglichkeiten", weiß auch Svensson.