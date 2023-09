Mainz gewinnt Reserveduell: Linsmayer hält Hoffenheim im Mittelfeld

Mainz 05 II gelang am Dienstagabend im Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim II der zweite Saisonerfolg.

Die U 23 des FSV Mainz 05 wollte unbedingt gegen die TSG Hoffenheim II den Bock umstoßen. "Ich glaube einfach, dass es an der Zeit ist, sich zu belohnen. Damit wollen wir am liebsten morgen Abend anfangen", sagte FSV-Trainer Jan Siewert vor der Dienstagspartie am Montag. Sein Gegenüber Vincent Wagner warnte sein Team: "Die Mainzer wollen beweisen, dass sie zu Unrecht unten stehen. Das wird sicherlich kein leichtes Spiel." Und der TSG-Trainer sollte recht behalten. Anstatt auf Rang zwei zu springen, unterlag "Hoffe Zwo" durch ein spätes Tor von Routinier Linsmayer, der nach einem ungewollten Rupil-Zuspiel abstaubte, in der 84. Minute mit 0:1. Hoffenheim hatte im ersten Durchgang ein deutliches Chancenplus, nutzte seine Möglichkeiten aber nicht, was sich letztlich rächte. Nach der Pause wurde Mainz stärker und hatte nun ebenfalls Chancen. Auch die Sinsheimer kamen zwar weiter gefährlich vor das Mainzer Tor, Rieß hielt seinen Kasten aber gegen Kelati und Bogarde sauber. Letztlich war es dann ein Zufallsprodukt, das zum zweiten Mainzer Saisonerfolg führte. Die TSG verpasst hingegen den zweiten Tabellenplatz.