Mainz geht mit drei Neuen und Brosinski in die FIFA 22-Saison

Der 1. FSV Mainz 05 setzt sein eSport-Engagement fort und hat das neue FIFA-Team für 2021/22 vorgestellt - im VBL-Kader steht sogar ein Fußballprofi.

Die Fluktuation würde groß werden, war den Fans des Mainzer eSports spätestens zum Abschied ihres langjährigen Leistungsträgers Francesco 'Bajazzo_7' Mazzei klar. Übrig geblieben ist aus dem Kader der vergangenen Saison letztlich nur Fynn 'Fynn_x10' Demmer, die anderen drei Gesichter sind neu beim FSV. Der Bekannteste unter ihnen ist wohl Max 'Kuchinter' Winter, der bei SP9 - der Organisation von Bundesliga-Profi Sebastian Polter - unter Vertrag steht.

'Kuchinter' war in der abgelaufenen Spielzeit noch mitunter bei RB Leipzig aufgetreten, dort allerdings vorzugsweise als Nachwuchstalent in Erscheinung getreten. An Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes und Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin wäre wohl auch in dieser Saison kaum ein Vorbeikommen gewesen, in Mainz könnte Winter zur Stammkraft werden - neben ebenjenem 'Fynn_x10'.

Duo aus dem Scouting-Wettbewerb

Einen anderen Weg gingen die beiden restlichen Kadermitglieder: Tobias 'VipezT' Schuh und Tim 'T_B_2002' Bartz hatten sich über einen Scouting-Wettbewerb empfohlen. Ende September waren beide beim Finalwochenende erfolgreich gewesen, seither zählen sie - gemäß der Mainzer Vereinsphilosophie - als junge, aufstrebende Talente zum FIFA-Team.

Unterstützt wird das FSV-Quartett in der täglichen Arbeit am Controller durch die beiden Coaches Alexander 'Bono' Rauch, der im Rahmen seiner wöchentlichen Video-Tutorials auch für kicker eSport aktiv ist, und Corvin 'deterFIFA' Deterding. Und obwohl er zwar nicht im jüngsten Bekanntgabe-Tweet der Mainzer auftaucht, könnten die Fans in dieser Saison noch einen prominenten Namen an der Konsole zu Gesicht bekommen.

Rasen-Routinier an der Konsole

Daniel Brosinski steht inklusive des Gamertags 'Brosi17' auf der offiziellen Website der Virtual Bundesliga und damit im 05er-Kader für den größten deutschen FIFA-Vereinswettbewerb: die VBL Club Championship. Der Rechtsverteidiger kommt mit der Erfahrung aus über 300 Erstliga- und Zweitliga-Partien - ob ihm das allerdings für den FIFA-eSport weiterhelfen wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.