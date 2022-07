Sieg im umstrittenen Test: Burgzorg bereitet eigenes Tor mit vor

Die Mainzer Fans hatten das Testspiel gegen das von Saudi-Arabien finanzierte Newcastle kritisiert, doch heute ging die Partie doch über die Bühne. Die Rheinhessen setzten sich knapp durch.

Aus Kufstein berichtet Michael Ebert

Bei Temperaturen um die 30 Grad und mit dem harten Nachmittagstraining des Vortags in den Knochen tat sich Mainz 05 zunächst schwer, Akzente nach vorne zu setzen und war hauptsächlich damit beschäftigt, in der intensiven Partie dagegen und Newcastle vom FSV-Tor wegzuhalten. Im Laufe des Spiels nahmen die Vorstöße des Bundesligisten zu, endeten jedoch meist an der konsequenten Abwehr der Engländer, die im Strafraum absolute Lufthoheit hatten.

Nur zwei der fünf Zugänge von Mainz gehörten am Montag zum Team. Aymen Barkok fehlte wegen Problemen am Hüftbeuger, Anthony Caci und Danny da Costa plagen Oberschenkelprobleme. Der Zugang Nummer vier, der Ex-Bochumer Maxim Leitsch, nahm in der Mainzer Dreierkette die Position von Moussa Niakhaté als linker Innenverteidiger ein. Er klärte gegen Newcastles Mittelstürmer Chris Wood in der 61. Minute souverän.

Burkardt findet Burgzorg

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Mainz die Offensive, formierte mit Jonathan Burkardt im Zentrum sowie Delano Burgzorg und Ben Bobzien auf den Flügeln einen Dreier-Sturm, was in der 58. Minute zum Erfolg führte. Burgzorg, der zuvor einen schnell ausgeführten Freistoß von Trippier geblockt hatte, spielte nach einem Zuspiel von Burkardt sein Tempo aus und schoss zum 1:0 ein. Es war das erste Tor des Niederländers, der wegen einer Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion monatelang fehlte.

"Delano ist wie ein Neuzugang für uns", betonte Sportvorstand Christian Heidel. Nach der Verpflichtung im Januar war Burgzorg lediglich auf drei Bundesligaspiele (ein Tor) gekommen, bevor ihn die Infektion lahmlegte. "Es war ein guter Tag für mich. Die Power kommt langsam zurück. Derzeit bin ich vielleicht bei 60 Prozent", sagte Burgzorg nach dem im Vorfeld umstrittenen Test. Auch Trainer Bo Svensson lobte: "Delano hat gezeigt, welche Waffen er hat, er hat dem rechten Verteidiger von Newcastle, der kein schlechter ist, fünf Meter abgenommen. Er hat eine Antwort gegeben, ob er für uns eine zusätzliche Lösung sein kann."

Svensson: "Die Frische hat gefehlt"

Nach der Mainzer Führung erhöhte Newcastle den Druck, den der FSV dank Robin Zentner und Finn Dahmen gepaart mit etwas Glück unbeschadet überstand. "Wir haben keine Verletzten aus dem Spiel heraus und haben gegen eine Mannschaft gewonnen, die nicht gerade so schlecht ist. Vor allem, wenn wir tief standen, haben wir wenig zugelassen", zeigte sich Svensson zufrieden: "Man hat gemerkt, dass uns die Frische gefehlt hat, aber gegen so einen Widerstand zu bestehen heute, das ist sehr gut." Auch für die Gruppe sei "so ein Erlebnis wichtig. Wenn wir mehr Frische haben, können wir besser bestehen."

Am Samstag, 17 Uhr, tritt Mainz dann in einem weiteren Testspiel gegen Athletic Bilbao an.