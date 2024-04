Die nächste Großchance für Mainz! Ein abgeblockter Thielmann-Schuss mündet erneut in einem Konter der Hausherren, an dessen Ende Gruda den Ball mit viel Gefühl von rechts auf Burkardt hebt. Der Angreifer nimmt die Kugel mit der Brust an, grätscht sie dann aber aus fünf Metern drüber.