Dank Weiper: Mainzer U 19 gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Köln

In diesen Tagen wird der deutsche Meister bei den A-Junioren ausgespielt. Zunächst geht es in den Halbfinals in Hin- und Rückspiel zur Sache. Den Anfang machten am Sonntag Mainz und Köln, das erste Duell gewannen die 05er mit 1:0.

Nelson Weiper (re.) erzielte das Siegtor für Mainz. Getty Images for DFB