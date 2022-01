Mainz gegen Hoffenheim vor 6800 Fans

Der 1. FSV Mainz 05 darf ab dem nächsten Heimspiel seine Zuschauerkapazität wieder erhöhen.

Im Rahmen der Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die am Montag in Kraft tritt, sind am darauffolgenden Samstag, 5. Februar (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), gegen die TSG Hoffenheim wieder 6800 Fans in der Mainzer Arena zugelassen. Das entspricht der nun erlaubten Kapazität von 20 Prozent.

Neben VIP- und Sitzplatz- und wird es auch Stehplatz- und Gästetickets geben. Die TSG erhält fünf Prozent der Karten, also in Summe 340. Im Stadion gilt auch auf den Plätzen Maskenpflicht sowie die 2G-Regel, im VIP-Bereich die 2G-Plus-Regel.

Am Montag beginnt die Ticketvergabe an die Dauerkartenbesitzer, die Vorrang haben. Etwaige Restkarten gehen am Mittwoch in den freien Verkauf.