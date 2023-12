Starker Diagonalball von Sildillia über 35 Meter an den zweiten Pfosten zu Röhl. Der nimmt die Kugel stark an und legt für Gregoritsch ab. Der Österreicher scheitert aus 14 Metern am linken Pfosten. Der Abpraller knallt dann noch an den Rücken von Batz, ehe Widmer endgültig klärt.