In der vergangenen Woche erlebten die Mainzer einen Tag zum Vergessen. Mit 1:8 ging die Mannschaft von Bo Henriksen in München unter. Zuhause gegen Bochum machten die Mainzer jedoch in der Vergangenheit stets eine gute Figur: In fünf Heimspielen gab es vier Siege und lediglich ein Unentschieden (0:0 in der Saison 2009/10).