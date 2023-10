Keine guten Erinnerungen hat der FC Bayern an die jüngsten Auftritte in Mainz: Gleich dreimal am Stück hat der deutsche Rekordmeister auswärts in Rheinhessen verloren - letzte Saison am 29. Spieltag mit 1:3. So ist damals für den Moment der Titel verspielt worden, wenn nicht noch der dramatische letzte Spieltag und der Patzer des BVB gewesen wäre.