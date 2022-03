Mainz feiert Elfmeter-Rekorde: "Das zeugt von Teamgeist"

Für Mainz 05 lief am Samstagnachmittag gegen Bielefeld einiges richtig. Der DSC ermöglichte den Rheinhessen zudem neue Bestmarken. Daran war auch Kapitän Moussa Niakhaté beteiligt.

Mainz 05 und Elfmeter - das passt. Schon vor Anpfiff des Heimspiels gegen Bielefeld, das Mainz klar gewann, hatten die Nullfünfer schließlich mit 33 verwandelten Strafstößen in Serie einen Bundesliga-Rekord inne. Es wurde sogar noch besser. So viel vorweg: Die Nullfünfer posteten nach dem Spiel ein Bild des Elfmeterpunktes und schrieben dazu: "Mainzer Heatmap!"

Niakhaté hätte auch dreimal selbst antreten können - was bei Treffern wohl ebenso ein Novum gewesen wäre

Gleich dreimal entschied Referee Felix Zwayer, der zuvor Probleme mit einer Uhr hatte, in der zweiten Hälfte auf Elfmeter. Völlig zu Recht. Das Besondere dabei war, dass Kapitän Niakhaté, der eigentliche Schütze, Jonathan Burkardt und Marcus Ingvartsen danach den Vortritt ließ.

Weil beide cool blieben, steht Mainz nun bei 36 verwandelten Elfmetern in der Bundesliga. Und nicht nur das: drei verschiedene Schützen vom Punkt hat es in Deutschlands Beletage in einem Spiel ebenso noch nicht gegeben. Zum insgesamt neunten Mal entschied ein Schiedsrichter zudem für eine Mannschaft mehr als zweimal auf Elfmeter - in so kurzer Zeit (zwischen der 65. und 79. Minute) geschah das noch nie.

Ich bin dem Kapitän dankbar, dass er mir den zweiten Elfmeter überlassen hat Jonathan Burkardt

Alexander Hack lobte derweil seinen Verteidigerkollegen Niakhaté bei "Sky" für dessen Entscheidung. "Im Endeffekt hätte jeder den Elfmeter schießen wollen. Aber ja, das spricht für unsere Mannschaft, das zeugt von Teamgeist", sagte er und fügte hinzu: "Jeder gönnt einem jeden was und so soll es auch sein." Schließlich hätte der Mainz-Kapitän mit drei verwandelten Elfmetern in einem Bundesliga-Spiel genauso Geschichte schreiben können. Dass er das nicht tat, fand auch Burkardt besonders: "Ich bin dem Kapitän dankbar, dass er mir den zweiten Elfmeter überlassen hat. Er trifft die Entscheidungen, Moussa ist der Boss", sagte er gegenüber der Mainzer Website.