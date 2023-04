Mainz dreht nach "chancenloser" erster Hälfte auf: "Zeichnet diese Mannschaft aus"

Bereits früh lag Mainz gegen die Bayern mit 0:1 zurück. Nach einem "chancenlosen" ersten Abschnitt, drehten die Nullfünfer aber auf - sehr zur Freude ihres Trainers Bo Svensson, der zudem auf den Spuren von Volker Finke ist.

In der Erinnerung war ein 2:6 in der Liga und ein 0:4 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern - klar, dass der Mainzer Trainer Bo Svensson vor dem Duell mit dem Rekordmeister vor allem ein Ziel hatte. Er wollte nicht wieder "chancenlos" sein - und doch musste er nach der Partie bei "Sky" erkennen: "Wir waren in der ersten Halbzeit chancenlos und haben Glück, dass es nur 0:1 steht."

Spiel kippt zu Gunsten der Nullfünfer

Allerdings waren es diesmal nicht die Mainzer, die zerfielen, sondern der FC Bayern. Das lag zum einen daran, dass es Svenssons Elf nach dem Seitenwechsel "einen Tick besser" machte und zum anderen, weil Ludovic Ajorque der Ausgleich gelang. "Nach dem 1:1 fand ich schon, dass wir die bessere Mannschaft waren. Und es lag so ein bisschen in der Luft, dass die Energie auf unserer Seite war." Zwar habe nicht alles geklappt, "aber es zeichnet diese Mannschaft aus, dass wir an uns glauben". Nach weiteren Treffern von Leandro Barreiro und Aaron, der an seinem 26. Geburtstag den 3:1-Endstand markierte, kippte die Partie endgültig zu Gunsten der Nullfünfer.

"Dieses Spiel war anders, weil wir heute viel mehr in die Duelle gegangen sind. Wir haben die Bayern nicht hinten rausspielen und zu vielen Torchancen kommen lassen", erklärte Torschütze Barreiro. Die Pleiten aus der Hinrunde und im Pokal sorgten für eine Extra-Motivation. Auch dort habe man mutig agieren wollen, "aber wir haben gar nichts gemacht und dann ist Bayern viel zu stark". Die Mainzer Serie von neun Spielen ohne Niederlage habe für "zusätzliche Kraft" gesorgt. "Das haben wir heute super gemacht", freute sich Barreiro über den Heimsieg.

Svensson auf Finkes Spuren

Heimsiege gegen die Bayern kennen sie in Mainz, denn schon die letzten beiden Ligaspiele in der MEWA-Arena gingen an die Rheinhessen (3:1 und 2:1). "Unmöglich ist es ja nicht, weil wir es schon zweimal zuhause gemacht haben", grinste Barreiro. Damit ist Svensson der erste Trainer seit Volker Finke (SC Freiburg) Mitte der 1990er-Jahre, der seine ersten drei Bundesliga-Heimspiele gegen die Münchner gewinnen konnte.

Weil Eintracht Frankfurt 0:4 in Dortmund unterging, ist der FSV zumindest einmal bis zum Sonntag, dann spielt Leverkusen gegen Leipzig (17.30 Uhr LIVE! bei kicker), auf Platz sechs vorgerückt. Allerdings mischt beim Kampf um die internationale Plätze neben Leverkusen und Frankfurt auch noch Wolfsburg mit.

Passenderweise der nächste Gegner der Nullfünfer am 30. Spieltag (30. April, 17.30 Uhr). Auch gegen die Eintracht kommt es am 32. Spieltag noch zum direkten Duell (15. Mai, 15.30 Uhr). "Knallharte Spiele", erwartet Svensson dort, der sich am Ende doch noch eine kleine Kampfansage im Kampf um die internationalen Plätze entlocken ließ: "Wir haben jetzt die Möglichkeit - und die wollen wir gerne nehmen."