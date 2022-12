Mainz-Dauerbrenner Onisiwo ist im Schonmodus

Mit 1303 Bundesligaminuten ist Karim Onisiwo der Mainzer Feldspieler mit der meisten Einsatzzeit - trotz einer Zehenverletzung, die wochenlang schmerzte und auch in der Pause noch nicht vollständig abgeklungen ist.

Aus dem Trainingslager in Palma de Mallorca berichtet Michael Ebert

Während die Kollegen auf der schmucken Trainingsanlage von RCD Mallorca dem Ball nachjagen und Testspiele absolvieren, bleiben Karim Onisiwo nur die Einheiten mit Rehatrainier Axel Busenkell. Radfahren, Stabiübungen, Krafttraining usw. sind das Tagesgeschäft des 30-Jährigen, der sich schon länger mit einem Knochenödem im Zeh herumplagt. Die Trainings- und Spielpause seit Mitte November hat ihm gutgetan, komplett verschwunden sind die Schmerzen allerdings noch nicht. Selbst beim Mannschaftsausflug auf eine Kartbahn blieb ihm deshalb nur die Zuschauerrolle.

Ich weiß nicht, ob der Schmerz ganz weggehen wird, aber mit einem gewissen Schmerzpegel kann ich trainieren und spielen, das halte ich aus. Karim Onisiwo



"Die letzten vier Wochen vor der Winterpause hatte ich stärkere Schmerzen", erzählte Onisiwo, inzwischen sei die Lage "ein bisschen stabiler". Vor rund drei Monaten hatte er einen Schlag auf den Fuß erhalten, im Laufe der Zeit hätten "sich die Schmerzen immer weiter aufgebaut“. Auch die Veränderungen am Fußballschuh, bei dem die Stollen gekürzt und auf der Innenseite ein Stück Schaumstoff untergelegt wurde, halfen nur bedingt. Nach den letzten Bundesligaeinsätzen seien die Schmerzen besonders stark gewesen, weshalb man sich für eine Trainingspause entschied, auch das Länderspiel mit Österreich ließ Onisiwo sausen.

Trotz seiner Beschwerden ist der Stürmer in Mainz der Feldspieler mit der meisten Einsatzzeit, er kommt auf 1303 Bundesligaminuten. Aus dem gesamten Kader stand nur Torhüter Robin Zentner länger auf dem Platz, er absolvierte alle 1350 Minuten. Womöglich ist die Verletzung auch ein Grund dafür, dass Onisiwo nach drei Toren an den ersten drei Spieltagen bis zur Winterpause nur noch einmal traf. "Natürlich ist es etwas anderes, wenn du frei bist im Kopf, aber ich war nicht so beeinträchtigt, dass ich gar nicht spielen konnte", sagte der Angreifer, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft. Er kann sich gut vorstellen, noch einmal zu verlängern: "Ich bin glücklich hier. Wir haben die homogenste Mannschaft der gesamten sieben Jahre, die ich hier bin. Es macht viel Spaß, mit ihr und dem gesamten Staff zu arbeiten."

Onisiwo baut auf den Restart

"Ich weiß nicht, ob der Schmerz ganz weggehen wird, aber mit einem gewissen Schmerzpegel kann ich trainieren und spielen, das halte ich aus", betonte Onisiwo und gibt es zuversichtlich, was den Restart nach der Weihnachtspause am 2. Januar betrifft. Vom 4. bis zum 11. Januar reist Mainz 05 ins zweite Wintertrainingslager nach Marbella. Onisiwo hofft, sich dort endlich auch sportlich voll einbringen zu können.