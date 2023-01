Mainz-Coach Svensson: "Alle hatten Mathe …"

Der Vertrag mit dem Hauptsponsor wurde verlängert, die Sieglos-Serie in der Bundesliga soll dagegen beendet werden. Mainz 05 befindet sich mitten in richtungsweisenden Tagen.

Die gute Nachricht der Woche präsentierte Mainz 05 unmittelbar nach der Spieltagspressekonferenz vorm Duell mit dem VfL Bochum: Haupt- und Trikotsponsor Kömmerling bleibt bei den Rheinhessen bis mindestens Sommer 2027 an Bord respektive auf der Brust. Der zuletzt bis 2024 laufende Vertrag wurde vorzeitig um drei weitere Spielzeiten verlängert.

Bereits seit 2015 tragen die Mainzer den Schriftzug des weltweit aktiven Anbieters von Kunststoff-Profilen zur Herstellung von Fenstern und Türen auf der Brust. Pro Jahr flossen dabei zwischen vier und fünf Millionen Euro an den Bundesligisten. Die aktuelle Ausweitung des Deals "gibt uns natürlich große wirtschaftliche Planbarkeit", so Sportvorstand Christian Heidel. "Aber es geht nicht nur ums Geld. Mainz 05 wird mit diesem Trikot und Schriftzug überall in Verbindung gebracht. Das bringt uns fast noch mehr als die wirtschaftliche Seite."

Svensson: "Unser Fokus liegt auf dem Inhaltlichen, das ist der wichtigste Punkt"

Zu dieser langjährigen Partnerschaft im Zweifel auch unabhängig von der Liga zu stehen, ließ Dr. Peter Mrosik durchblicken, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens. Solche Gedanken hätten gerade bei der zuvor letzten Verlängerung 2021 eine Rolle gespielt. Gemeinsam nicht erneut durch ähnlich schwierige Zeiten gehen zu müssen, erhoffen sich logischer Weise beide Seiten. Nach sechs sieglosen Partien in Serie ist dem Heimspiel gegen Bochum richtungsweisender Charakter zuzuschreiben. "Jeder schaut auf die Tabelle", wiederholt Trainer Bo Svensson, "alle hatten Mathe und können rechnen. Unser Fokus liegt aber auf dem Inhaltlichen, das ist der wichtigste Punkt."

Stach und Ajorque jetzt Kandidaten für die Startelf

Neue Impulse könnten drei Tage nach dem 1:2 gegen Dortmund dabei durch Veränderungen der Anfangsformation entstehen. Mittelfeldspieler Anton Stach und der neue Mittelstürmer Ludovic Ajorque seien Startelf-Kandidaten, erklärt Svensson. Nach abgesessener Gelbsperre kehrt zudem Abräumer Dominik Kohr zurück. Weiterhin fehlen wird dagegen Stammkeeper Robin Zentner, dessen Rückenprobleme sich als deutlich langwieriger herausgestellt haben als zunächst kommuniziert. Die nächste Chance zur Eigenwerbung für den jüngst bereits zweimal überzeugenden Finn Dahmen.