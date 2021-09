Mainz-Boss Hofmann: "Die Fans werden nicht von heute auf morgen zurückkehren"

Bei der Diskussion um eine Mittelkürzung können die Fanprojekte einen Erfolg verbuchen, ihre Finanzierung ist bis Ende 2022 gesichert. Mainz-Präsident Stefan Hofmann bereitet indes die zögerliche Rückkehr der Fußballanhänger in die Stadien Sorge.

Die Fanprojekte werden weiter unabhängig von der Ligazugehörigkeit unterstützt. Damit ist die vom DFB-Präsidium angefachte Diskussion, um die Anpassung der Zuschüsse an die Klassenzugehörigkeit des Vereins vom Tisch. DFL und DFB fördern die sozialpädagogische Fanarbeit mit mehr als sieben Millionen jährlich. Bis auf Sandhausen gibt es in der Bundesliga und 2. Liga an allen Standorten solche Projekte. Auch die 3. Liga ist stark vertreten. Bundesweit sind es über derzeit insgesamt 64 Fanprojekte, die teilweise mehrere Fanszenen betreuen, so zum Beispiel in München die Anhänger des FC Bayern und von 1860. Die Maximalförderung pro Projekt durch den Fußball beträgt 150.000 Euro. Die gleiche Summe wird zusätzlich durch die öffentliche Hand aufgebracht. Insgesamt kommen so jährlich rund 15 Millionen Euro zusammen.

"Keine Zweiklassengesellschaft"

"Die Finanzierung der Projekte ist bis Ende 2022 gesichert", sagte Sophia Gerschel (Karlsruhe), die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, vor der 27. Jahrestagung in Mainz. Co-Sprecher Christian Keppler (Jena) machte erneut deutlich, dass eine Förderung nach Ligazugehörigkeit die Projekte gerade bei Fahrstuhlmannschaften vor gravierende, teilweise existenzielle Probleme gestellt, eine Planung unmöglich gemacht hätte. "Es wird auch in Zukunft keine Zweiklassengesellschaft von Fanprojekten geben", betonte Gerald von Gorrissen, der DFB-Fanbeauftragte.

Unter dem Motto "Fußball ist immer noch wichtig - Bewegte Zeiten für die Fansozialarbeit" diskutieren in Mainz am Dienstag und Mittwoch rund 160 Sozialpädagogen aus Fanprojekten über die Herausforderungen in der Coronakrise und den Weg zurück zum "normalen" Stadionbesuch. "Aufgrund der Pandemie fand die bisher letzte Tagung vor zweieinhalb Jahren statt", erklärte Gerschel und wies auf die Herausforderungen in der Fanarbeit in Coronazeiten hin. Obwohl der Informationsbedarf der Fans wegen des Fußball-Lockdowns im Frühjahr 2020 und den folgenden Geisterspielen besonders hoch war, schickten viele Klubs die hauptamtlichen Fanbetreuer aus Kostengründen in Kurzarbeit. Die Fanprojekte waren von solchen Maßnahmen nicht betroffen und haben versucht, den Kontakt zu den Fans zu halten und sie bei karitativen Projekten unterstützt. An vielen Standorten wurden zum Beispiel Einkaufshilfen für Personen organisiert, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnten oder wollten.

Corona hat dem Fußball noch einmal so richtig das Brennglas aufgelegt. Stefan Hofmann

Trotz der Teilöffnung wird der Stadionbesuch von vielen Fans abgelehnt, sie wollen die Komplettöffnung abwarten. "Die Kapazitäten werden nicht ausgeschöpft. Viele sind von der Entwicklung des Fußballs enttäuscht, viele scheuen nach wie vor Massenveranstaltungen. Die Rückkehr der Fans ins Stadion wird nicht von heute auf morgen gehen", stellte Mainz-Präsident Stefan Hofmann in seinem Grußwort fest. Die Corona-Pandemie habe "dem Fußball noch einmal so richtig das Brennglas aufgelegt."