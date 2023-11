Mainz-Boss Heidel lässt sich "in der Trainerfrage nicht unter Druck setzen"

Am Ende seiner ersten kompletten Trainingswoche als Cheftrainer von Mainz 05 blickt Jan Siewert der Aufgabe bei Darmstadt 98 zuversichtlich entgegen. Wie es danach weitergeht, dazu schweigt auch er.

Personell sieht es wieder etwas besser aus in Mainz. Silvan Widmer kehrte nach Adduktorenproblemen in den Trainingsbetrieb zurück, Brajan Gruda trainierte am Mittwoch noch individuell, er soll am Donnerstagnachmittag einsteigen. Auch der Langzeitverletzte Jonathan Burkardt wurde im Mannschaftstraining gesichtet, absolviert aber nur einen Teil der Übungen und hält sich vor allem in Spielformen noch zurück.

Personalprobleme gibt es nur noch in der Innenverteidigung, wo in Edimilson Fernandes, Sepp van den Berg und Maxim Leitsch nur drei einsatzfähige Spieler zur Verfügung stehen. Bei Stefan Bell, der Achillessehnenprobleme hat, wird die Zeit bis zum Darmstadt-Spiel (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) knapp. Josuha Guilavogui und Andreas Hanche-Olsen fallen nach Operationen langfristig aus.

"Nach einem Sieg fällt es natürlich einfacher, Energie zu übertragen", betont Jan Siewert, der nach seinem Kaltstart mit dem Abschlusstraining vor dem Leipzig-Spiel, das Mainz 2:0 gewann, nun eine komplette Trainingswoche hat. "Der Tag hat einfach zu wenige Stunden", erklärt der Nachfolger von Bo Svensson, der auch Einzelgespräche mit Spielern und Staffmitgliedern führte. "Im Vergleich zu Leipzig können wir auch im Training mehr im Detail arbeiten", so Siewert, der versucht, "die Ebene mit Ball zu kultivieren".

"Hitzige Atmosphäre" am Böllenfalltor erwartet

Am Böllenfalltor erwartet er "eine hitzige Atmosphäre", beide Seiten werden "um jeden Zentimeter fighten". Vom Auftritt der 05er wird auch abhängen, in welche Richtung sich die Trainersuche entwickelt. "Es geht darum, die bestmögliche Lösung zu finden. Wir lassen uns zeitlich nicht unter Druck setzten", betont Sportvorstand Christian Heidel.

"Stand jetzt", so Heidel, gebe es keinen anderen Plan, als dass Mainz 05 mit Siewert als Trainer in die Länderspielphase geht. Was aber auch einen späteren Trainerwechsel nicht ausschließt, auch wenn die Bundesligapause die ideale Phase wäre, um sich auf den neuen Cheftrainer festzulegen. Siewert selbst mauert bei Fragen zu seiner Zukunft regelmäßig. Siewerts Vertrag als U-23-Trainer läuft zum Saisonende aus. Die Gespräche über eine Verlängerung wurden erst einmal vertagt.