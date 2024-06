Mainz bemüht sich um Sieb

Vieles spricht dafür, dass der FC Bayern seine Rückkaufoption bei Armindo Sieb zieht und den 21-Jährigen danach direkt weiterverleiht. Ein potenzieller Abnehmer: Mainz 05.

Denn nach kicker-Informationen bemühen sich die Rheinhessen um den Angreifer, der momentan noch bei Greuther Fürth unter Vertrag steht. Dorthin war er 2022 vom FC Bayern gewechselt, doch der Rekordmeister hatte sich seinerzeit eine moderate Rückkaufoption gesichert in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro.

Sieb empfiehlt sich für Höheres

Dass die Münchner diese noch bis in den Juli hinein gültige Klausel ziehen, gilt als wahrscheinlich. Sieb soll dann allerdings unmittelbar weiterverliehen werden, um sich auf höherem Niveau als bis dato weiterzuentwickeln und sich womöglich irgendwann für höhere Aufgaben zu empfehlen oder im Stile eines Malik Tillman (mittlerweile PSV Eindhoven) für eine ordentliche Transfereinnahme zu sorgen.

Das mit der Entwicklung klappte bei Sieb zuletzt ausnehmend gut: In Fürth, wo er eigentlich noch vertraglich bis 2025 gebunden ist, mauserte sich der Offensivallrounder nach einer Saison Anlaufzeit in der vergangenen Spielzeit zum absoluten Leistungsträger, traf in 33 Partien zwölfmal und steuerte drei Torvorlagen bei. Im März debütierte er unter Trainer Antonio di Salvo für die deutsche U 21. Insofern nachvollziehbar, dass die Nullfünfer ein Auge auf Sieb geworfen haben, gelten sie doch als exzellenter Weiterbildungsklub für Talente.

Mainz muss erst Platz schaffen

Allerdings herrscht fürs Erste ein Überangebot in der Offensive der Mainzer mit Jonathan Burkardt, Jae-Sung Lee, Marco Richter, Nelson Weiper, Ludovic Ajorque, Karim Onisiwo, Toptalent Brajan Gruda sowie den Rückkehrern Paul Nebel (Vertragsverlängerung nach Leihe zum Karlsruher SC) und Delano Burgzorg (verliehen an Huddersfield).

Heißt: Die FSV-Verantwortlichen um Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt müssten zunächst Platz schaffen im Kader von Trainer Bo Henriksen. Wobei beispielsweise der 20-jährige Gruda, der zuletzt im Vorfeld der EURO den Trainingskader von Bundestrainer Julian Nagelsmann auffüllen durfte, auch als heiß umworben gilt. Nicht zuletzt aus München - was den Mainzern im Fall der Fälle entgegenkommen könnte im Buhlen um Sieb, sofern der FCB wie erwartet die Klausel bei den Fürthern zieht.