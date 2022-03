Mainz ohne Profi-Keeper - FSV beantragt Verlegung der Partie gegen Dortmund - Heidel glaubt fest an Absage

Am Donnerstag überraschte Mainz mit 19 positiven Corona-Fällen. Am Freitag beantragte der FSV die Verschiebung der Partie gegen Dortmund.

Geht von einer Absage des Spiels am Sonntag gegen den BVB aus: Manager Christian Heidel. imago images/Eibner

Am Donnerstagnachmittag gaben die Rheinhessen bekannt, dass sich insgesamt 19 Mitglieder des vollständig immunisierten Lizenzspielerbereichs (Spieler, Trainer, Staff) mit dem Corona-Virus infiziert und in Isolation begeben hatten.

Schnell tauchte die Frage auf: Kann Mainz gegen Borussia Dortmund am Sonntag antreten? Zumal zunächst nicht kommuniziert worden war, wie viele von den 19 positiven Corona-Fällen sich auf den Spielerbereich bezogen. Am Freitag klärte Manager Christian Heidel auf, dass "13 Spieler betroffen sind".

Im Laufe des Freitags stellte sich die Lage so dar, dass die Rheinhessen bei der DFL den Antrag auf Verschiebung einreichen mussten. FSV-Trainer Bo Svensson, der laut Manager Christian Heidel "erkrankt ist", standen weniger als die notwendigen 16 spielberechtigten Akteure (mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart) zur Verfügung.

Heidel stellte klar, dass aktuell "nur 14 Spieler zur Verfügung stehen", weil Alexander Hack und Dominik Kohr gesperrt sind. Das entscheidende Kriterium für das Stellen des Antrages ist allerdings, dass "wir keinen keinen Lizenzspieler-Torhüter mehr haben", so Heidel. Ob das Spiel am Sonntag gegen den BVB stattfinden kann, schätzt Heidel so ein: "Ich lehne mich mal aus dem Fenster und denke, dass dem Antrag stattgegeben wird."

Sollte die Begegnung tatsächlich abgesagt werden müssen, wäre es die erste Absage wegen Corona in dieser Bundesliga-Saison. Zum Abschluss der Pressekonferenz um kurz nach 13.30 Uhr sagte Heidel, dass er "die Entscheidung der DFL minütlich erwarte" und blickte dabei vielsagend auf sein Mobiltelefon.

Ich lehne mich mal aus dem Fenster und denke, dass dem Antrag stattgegeben wird. Christian Heidel

Nach den Statuten der DFL müsste die Partie im Falle einer Absage grundsätzlich in der kommenden Woche am Dienstag oder Mittwoch nachgeholt werden. Beide Klubs hätten in der kommenden Woche spielfrei. Natürlich hängt eine mögliche neue Ansetzung der Partie vom Infektionsgeschehen innerhalb des Mainzer Kaders ab.

Gegner Dortmund verschob kurz vor der Bekanntgabe des Mainzer Antrags seine Spieltags-Pressekonferenz um eine Stunde auf 14 Uhr.