Mainz bangt vor Frankfurt um Gruda und Fernandes

Der Mainzer Brajan Gruda weist mit 830 Einsatzminuten den zweitbesten Wert aller U-20-Spieler in der Bundesliga auf. Ob am Freitag weitere dazukommen, ist ungewiss.

Ob der Mainzer Brajan Gruda wie hier gegen Maximilian Arnold (Wolfsburg) in Frankfurt in ein Laufduell gehen kann, wird sich noch entscheiden. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Wie Trainer Jan Siewert in der Spieltags-PK erläuterte, wird sich bei Brajan Gruda und Edimilson Fernandes, die in dieser Woche nur dosiert trainieren konnten, erst beim Abschlusstraining entscheiden, welche Rolle sie am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) übernehmen können.

Grünes Licht gab Siewert hingegen für Silvan Widmer und Sepp van den Berg, die unter der Woche ebenfalls kürzertreten mussten. Noch kein Thema für den Kader ist Stefan Bell, der nach einer bakteriellen Infektion, die schon Anfang Januar die Teilnahme am Trainingslager verhinderte, aber immerhin wieder individuell trainiert.

Anreise der Fans unter erschwerten Bedingungen

"Wir wollen die Eintracht von unserem Tor weghalten und durch aggressives Anlaufen in die Bredouille bringen", kündigt Siewert an. Die Anreise zum Nachbarschaftsduell erfolgt für die Fans unter erschwerten Bedingungen. Wegen des Bahnstreiks fallen die meisten Regionalzüge und S-Bahnen aus, die 05-Anhänger werden unter anderem mit rund 30 Bussen, die zum Teil vom Verein organisiert wurden, nach Frankfurt chauffiert.

Es geht darum, aus den kleinen Trippelschritten einen großen Schritt zu machen. JAN SIEWERT

In den bisherigen acht Spielen auf der Trainerbank des FSV gelang Siewert nur ein Sieg, es war zum Auftakt beim 2:0 gegen RB Leipzig. Die löchrige Abwehr wirkt inzwischen deutlich stabilisiert, das Toreschießen fällt weiterhin schwer. "Zuletzt fehlte uns die Präzision", betont der 05-Trainer, dem bewusst ist: "Es geht darum, aus den kleinen Trippelschritten einen großen Schritt zu machen, aber der erfolgt natürlich nur durch Siege." Ein Offensivspieler wie Gruda in Bestform würde Mainz guttun.

Kein Kommentar zur Roten Karte von Bjelica

Die Tabellensituation bereitet Siewert keine schlaflosen Nächte: "Es ist alles eng beieinander und es sind auch noch ganz viele Spiele." Durch die 0:1-Niederlage bei Bayern München bleibt auch Union Berlin in Reichweite, das am 7. Februar in Mainz zum Nachholspiel antritt. Ob dann Nenad Bjelica, der in München Rot sah, auf der Bank der Berliner sitzen wird, ist ungewiss. "Dazu wurde alles gesagt, ich will es nicht kommentieren", hält sich Siewert mit einer Beurteilung der Szene betont zurück.