Mainz als Überraschung: Burgzorg will den Ertrag steigern

In der abgeschlossenen Transferperiode machte Mainz 05 ein sattes Plus: Crystal Palace zählt für Jean-Philippe Mateta 11 Millionen Euro Ablöse. Delano Burgzorg kommt für 300.000 Euro Leihgebühr und damit als Schnäppchen.

Delano Burgzorg hat sich in Almelo verabschiedet, in Mainz will er durchstarten. imago images/Pro Shots

Gegeneinander aufrechnen lassen sich die beiden Personalien nicht. Mateta war bereits seit einem Jahr an den englischen Premier-League-Verein ausgeliehen, der nach 3,5 Millionen Euro Leihgebühr nun für den vorzeitigen Kauf 11 Millionen Euro Ablöse überweist. Burgzorg wiederum wurde von Heracles Almelo zunächst per Leihe geholt, verbunden mit einer Kaufoption für den Sommer über 2 Millionen Euro Ablöse.

Während Mateta als Stürmer nicht unbedingt die Qualitäten mitbringt, die 05-Trainer Bo Svensson von seinen Angreifern verlangt, hat Offensivspieler Burgzorg das Verteidigen in den vergangenen zwei Jahren in Almelo bei einem deutschen Trainer gelernt. Der frühere DFB-Chefausbilder Frank Wormuth, bei dem auch der Mainzer Präsident Stefan Hofmann seine Fußballlehrerausbildung absolvierte, ist im vierten Jahr beim niederländischen Erstligisten tätig.

Gespräche seit September

"Ich denke, Mainz ist für meine Entwicklung der richtige Schritt", sagte Burgzorg am Dienstag in einer Medienrunde. Bereits im vergangenen Jahr habe es erste Gespräche mit den Rheinhessen gegeben. "Mein Berater war seit September im Kontakt mit Mainz. Vor etwa einer Woche hat er mich angerufen und mir erzählt, dass er eine Überraschung für mich habe. Am nächsten Tag hat Bo mich angerufen, wir haben uns ausgetauscht und das Gespräch verlief sehr gut. Von dem Tag an ging alles sehr schnell. In den darauffolgenden Tagen bin ich gleich nach Deutschland gereist", erzählt der 23-Jährige.

Mehr Freiheiten

Dass der gebürtige Amsterdamer bei Heracles auf dem linken Flügel spielte und in Mainz eher als Stürmer vorgesehen ist, bereitet Burgzorg kein Kopfzerbrechen: "So kann ich in die freien Räume vorstoßen und habe auf dem Feld mehr Freiheiten." Sein Ziel ist es, dass sein Ertrag "noch deutlich höher ausfällt". In der Eredivisie schoss er in 80 Spielen 15 Tore.