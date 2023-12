Mainz, 1860 und KSC trauern um Ouakili

Abderrahim Ouakili spielte für zahlreiche Vereine in Deutschland, war marokkanischer Nationalspieler und ist jetzt im Alter von 53 Jahren verstorben.

Wie der FSV Mainz mitteilte, ist der gebürtige Marokkaner am Montag "nach langer schwerer Krankheit" im Alter von 53 Jahren verstorben. "Die Nachricht von seinem frühen Tod trifft uns zutiefst, unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden", wird Sportvorstand Christian Heidel in der Pressemitteilung der Mainzer zitiert. "Abdul gehörte zu jener Spielergeneration rund um Jürgen Klopp und Sven Demandt, die unter unserem Trainer Wolfgang Frank den Fußball bei Mainz 05 auf ein neues Niveau gehoben haben. Es war eine auf und neben dem Platz sehr prägende Zeit, entsprechend tief sind die Verbindungen zu den damaligen Spielern geblieben. Abdul hat uns mit seiner Spielweise und seiner Ballfertigkeit oft ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, so wollen wir ihn in Erinnerung behalten."

Ouakili, der erst am 12. Dezember seinen 53. Geburtstag gefeiert hatte, spielte von 1994 bis 1997 sowie in der Saison 2000/01 für den FSV Mainz 05 und bestritt dabei 113 Zweitligaspiele. Bei den Rheinhessen war er unter dem damaligen Trainer Wolfgang Frank eine der prägenden Spielerpersönlichkeiten in den 90er Jahren.

Daneben hinterließ er seine Spuren beim TSV 1860 München, Tennis Borussia Berlin und dem Karlsruher SC, bei dem er auch seine Karriere 2005 beendete. Beim KSC bestritt der marokkanische Nationalspieler unter dem damaligen Coach Lorenz-Günther Köstner 49 Spiele. Für die Löwen bestritt Ouakili zwischen 1997 und 1999 insgesamt 40 Spiele in der Bundesliga.