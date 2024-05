Mainz 05 verpflichtet Routinier Derstroff für seine U 23

Der 1. FSV Mainz 05 nimmt Julian Derstroff für seine U 23 unter Vertrag. Der vertragslose Offensivspieler hält sich bereits seit Beginn der Vorbereitung im Trainingsbetrieb der Regionalligamannschaft fit und hat einen langfristigen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Der 30-jährige Derstroff ist am Bruchweg kein Unbekannter. In der Saison 2015/16 schnürte er eine Saison lang für die Mainzer U 23 in Liga drei die Schuhe. Der gebürtige Zweibrücker bringt die Erfahrung von zwölf Bundesligaspielen, 50 Partien in der zweiten Liga und 144 Spielen in der dritten Liga mit, kickte bereits für den 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund, SV Sandhausen, Jahn Regensburg und den Halleschen FC aktiv.

"Wir freuen uns, dass sich die Gelegenheit ergeben hat, Julian mit einem langfristig angelegten Gesamtpaket zu überzeugen. Wir wissen, was wir von ihm bekommen, er passt zu 100 Prozent in unsere junge Mannschaft und wird seinen Mitspielern auf dem Platz und außerhalb weiterhelfen. Zudem kennt er den Verein und die Gegebenheiten hier und benötigt, da er seit dem Sommer mittrainiert, keine Anlaufzeit", sagt Volker Kersting, Direktor Nachwuchs beim FSV.

Derstroff, der das Trikot mit der Nummer acht tragen wird, blickt mit Vorfreude auf sein zweites Engagement bei Mainz 05: "Ich fühle mich hier in Mainz einfach sehr wohl. Das langfristige Gesamtpaket und Konzept haben mich überzeugt, die Aufgabe wahrzunehmen. Ich habe große Lust, meine Mitspieler auf ihrem Weg zu begleiten, vorzuleben, was dazugehört, um Profi zu sein und hoffe, dass ich den Jungs etwas an die Hand geben kann. Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Team Gas zu geben."