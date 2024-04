Mainz 05 verpflichtet deutsche U20-Nationalspielerin

Eine deutsche U20-Nationalspielerin wird im Sommer zum Frauen-Zweitligisten Mainz 05 wechseln.

Linksaußen Magdalena Probst wechselt vom Liga-Konkurrenten VfL Waiblingen nach Mainz. "Dass Magdalena Probst sich für die Meenzer Dynamites entschieden hat, sehen wir als echten Glücksgriff", berichtet die Sportliche Leiterin Eva Federhenn. "Sie verfügt bereits über einige Erfahrung in der Bundesliga, sowie in der U20-Nationalmannschaft. Dazu ist sie eine schnelle, quirlige Linksaußen und sichere Siebenmeter-Schützin! Mit ihren 20 Jahren passt sie absolut in unser Konzept, junge Spielerinnen zu fördern."

Abteilungsleiter Karl-Heinz Elsäßer betont: "Wir sind stolz darauf, dass wir hier eine gute Adresse für Handball-Talente sind, und sehen das als erneute Anerkennung für unser Förderkonzept zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga." Probst ist inzwischen seit 2019 Kapitänin der Jugend-/ bzw. dann der Juniorinnen-Nationalmannschaft des DHB und gehört aktuell zur Sportfördergruppe der Bundeswehr. Dort macht sie einen freiwilligen Wehrdienst, zum Wintersemester dieses Jahres ist dann die Aufnahme eines Studiums geplant.

Magdalena Probst sagt zu ihrem Wechsel: "Ich freue mich auf ein dynamisches Trainingsumfeld und einen Verein, der mehr als einzig handballbegeistert ist. In den Gesprächen hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl und bin daher überzeugt, dass ich hier sportlich wie persönlich die nächsten Schritte gehen kann." Diese Anerkennung gibt Trainer Ilka Fickinger gerne zurück: "Ich bin wahnsinnig froh, dass Magda sich für uns entschieden hat, sie ist mit Jahrgang 2004 die nächste Verjüngung im Kader mit hoher Qualität."