Mainz 05 verkündet Trainer-Entscheidung

Der Handball-Zweitligist Mainz 05 hat den Vertrag mit Trainerin Ilka Fickinger verlängert. Fickingers Handschrift sei "inzwischen klar erkennbar".

"Ilkas Handschrift ist mittlerweile im Spielsystem, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr klar erkennbar. Das Team spielt in der bisherigen Saison unter ihrer Leitung einen begeisternden Handball", so die Sportliche Leiterin Eva Federhenn.

Sie betont: "Die Mannschaft hat sich enorm weiterentwickelt. Fachlich wie auch persönlich freuen wir uns insofern über die weitere Zusammenarbeit mit Ilka über diese Saison hinaus."

Ilka Fickinger sagt: "Ich freue mich auf ein weiteres Jahr bei den Meenzer Dynamites. Wir sind definitiv noch nicht am Ende, sondern fangen gerade erst an. Insbesondere in der Abwehr konnten wir in dieser Saison große Schritte machen, es macht Spaß zu sehen, wie wir uns da als Mannschaft entwickeln."