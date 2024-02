Mainz 05: Saisonaus für Elisa Burkholder

Elisa Burkholder, die 26-Jährige Rückraumspielerin des Frauen-Zweitligisten 1. FSV Mainz 05, fällt mit einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

Elisa Burkholder hat sich im Spiel gegen die Kurpfalz Bären verletzt. „Leider hat sich die erste Diagnose und Befürchtung nach den eigehenden Untersuchungen bewahrheitet: Riss des vorderen Kreuzbands mit Verletzung des Außenbands und Meniskus", berichtet die Sportliche Leiterin Eva Federhenn.

„Aktuell wird geplant, wie bzw. wann die OP stattfinden wird. Dann wird der Weg der Reha ein langer und anstrengender für Els sein", so Federhenn. Sie nimmt bewusst den Druck von der Spielerin, was den Rückkehrzeitpunkt betrifft: „Man wird sehen, ob und wann Els auf das Handballfeld nach dieser weiteren schlimmen Verletzung zurückkommen wird."

Fickinger: "Extrem bitter"

"Wir alle drücken ihr von Herzen alle Daumen zunächst für die OP und dann für die kommende, sicherlich anstrengende und zeitlich aufwendige Reha!" Auch Ilka Fickinger ist sichtlich betroffen: „Es ist einfach extrem bitter und tut mir für Els wirklich wahnsinnig leid."

Fickinger ergänzt: "Manchmal ist es einfach nicht fair, ich weiß, dass Els immer sehr pflichtbewusst und gewissenhaft an sich gearbeitet hat, auch schon zu Ihren Jugendzeiten in Leverkusen und auch hier in Mainz. Daher wird sie sehr fehlen und es wird schwer werden das zu kompensieren. Das werden wir nur schaffen, wenn wir alle noch ein Stückchen enger zusammenrücken."