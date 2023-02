Mainz 05 macht eine wichtige Entwicklung

Mit einem 3:2 bei Bayer Leverkusen polierte Mainz 05 auch seine Auswärtsbilanz auf. Trainer Bo Svensson sieht in seiner Mannschaft noch eine andere wichtige Entwicklung.

Dreimal in Führung gegangen: Mainz beim Auswärtssieg in Leverkusen. IMAGO/Nordphoto

"Vielleicht haben die Jungs einfach realisiert, was sie in der Lage sind zu leisten. Ich fand schon, dass die Reaktion bei Union sehr gut war und auch im Spiel gegen Dortmund. Es ist jetzt über mehrere Spiele der Fall", freute sich Svensson über die neue Qualität, die sein Team an den Tag legt. Vor der Winterpause hatte die 05-Elf nach Rückschlägen eher mal den Kopf hängen lassen. Im Gegensatz zu den beiden 1:2-Niederlagen bei Union und gegen Dortmund belohnte sich die Mannschaft diesmal. "Wir wussten, dass wir in letzter Zeit enge Spiele nicht für uns gewinnen konnten", resümierte Leandro Barreiro das 3:2 bei Bayer 04, bei dem er sein erstes Saisontor erzielte.

Barreiro war neben Finn Dahmen und Danny da Costa einer der Nutznießer, dass Svensson die Startelf nach dem 3:1 gegen Augsburg unverändert ließ. Vermeintliche Stammspieler saßen teilweise trotz überstandener Verletzungen auf der Bank. "Die Jungs, die reingekommen sind - Kohr, Ingvartsen, Widmer, Aaron -, haben unser Spiel positiv beeinflusst. Es sind Spieler, die normalerweise mehr Einsatzzeit haben und die nicht zufrieden sind, auf der Bank zu sitzen, trotzdem zeigen sie so eine Reaktion, um der Mannschaft zu helfen, das ist sehr positiv", registrierte der Trainer. Nachdem die zweimalige Mainzer Führung jeweils von Leverkusen ausgeglichen wurde, tat sich Marcus Ingvartsen in der 82. Minute erneut als eiskalter Elfmeterschütze hervor und verwandelte bereits seinen vierten Strafstoß in dieser Saison.

"Wir haben uns das heute über den Willen erkämpft, weniger über das Spielerische. Auch die Standards waren entscheidend, die waren immer gefährlich. Damit haben wir den Gegner verunsichert und ihn am Ende niedergerungen. Entscheidend war, dass wir nach dem 2:2 nicht klein beigegeben haben", stellte Sportdirektor Martin Schmidt fest. "Der Rosenmontag ist damit toll eingeläutet."