Mainz 05 gibt Fulgini wieder nach Frankreich ab

Mainz 05 und der RC Lens haben sich auf einen Transfer von Angelo Fulgini geeinigt. Der Mittelfeldspieler soll bis zu 7,5 Millionen Euro Ablöse bringen.

Zurück in Frankreich: Angelo Fulgini. imago images

Der 26-jährige Angelo Fulgini war erst im vergangenen Sommer für fünf Millionen Ablöse plus einer Million Boni von Angers SCO gekommen und damals einer der Wunschspieler von Trainer Bo Svensson. Die Mainzer Nummer 10 stand in 16 Bundesligaspielen auf dem Platz, blieb aber hinter den Erwartungen zurück, vor allem was die Spielintensität betrifft. Er wurde elfmal ein- und fünfmal ausgewechselt, kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 4,19.

Nun einigte sich der Klub mit dem RC Lens auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Kommt der Vertrag bis 2027 im kommenden Sommer zustande, erhält Mainz 05 nach kicker-Informationen bis zu 7,5 Millionen Euro Ablöse. Lens musste den Spieler am letzten Transfertag in der vergangenen Nacht bis 23.30 Uhr registrieren lassen, eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht noch aus.

Mainz 05 ist im offensiven Mittelfeld personell gut besetzt. Svensson vertraut auf der Position seit Anfang 2023 unter anderem dem stärker gewordenen Aymen Barkok. Eine Entlastung der Gehaltsliste ist zudem willkommen, weil im Januar Ludovic Ajorque für den Sturm und Andreas Hanche-Olsen für die Innenverteidigung verpflichtet wurden. Für das Duo zahlte Mainz eine Transferentschädigung von 8,5 Millionen Euro.