Mainz 05 bindet Spielmacherin

Der Frauen-Zweitligist Mainz 05 bindet eine Spielmacherin weiter an sich.

Mainz 05 und Neele Orth gehen gemeinsam in die Saison 2024/25. „Die äußerst positive Entwicklung von Neele in der laufenden Saison belegt, dass der vermeintliche Schritt zurück aus einem erweiterten Bundesligakader in die 2. Bundesliga für eine junge Spielerin genau der richtige Ansatz ist", erläutert die Sportliche Leiterin Eva Federhenn.

„Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Neele lenkt das Spiel in der Mitte im Angriff klug und mit viel Übersicht. Außerdem ist sie eine sehr gute Abwehrspielerin und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Ein weiteres Jahr Spielpraxis in Mainz wird ihr sicher helfen, um auf das nächste Level zu kommen", so Federhenn.

Auch Trainerin Ilka Fickinger ist voll des Lobes für die 21-jährige Rückraumspielerin: „Neele ist in der 2. Bundesliga angekommen, und das sogar sehr schnell und sehr effektiv. Da ich ihr diese Rolle genau so auch zugetraut habe, freut mich das sehr. Ich sehe auch noch lange nicht das Ende Ihrer Entwicklung und freue mich darüber, dass sie mir und uns weiterhin das Vertrauen gibt, dass sie mit uns diese Schritte weiterhin gehen kann."

„Mit ihr und Saskia Wagner haben wir ein starkes Duo auf der RM-Position, das sich sehr gut ergänzt, weil es unterschiedliche Spielertypen sind und deshalb auch unterschiedliche Impulse ins Spiel bringen kann", meint Fickinger.