Mainz 05 bindet junge Spielmacherin

Die junge Spielmacherin Anna Weidle wird für ihre Debütsaison belohnt und bekommt beim Handball-Zweitligisten Mainz 05 einen neuen Vertrag.

„Ihre aktuelle Entwicklung hat den Vertragsabschluss positivst bestätigt und wir freuen uns sehr auf den weiteren Weg mit ihr", so die Sportliche Leiterin der "Dynamites", Eva Federhenn. „Anna spielt einen erfrischenden Handball und hat schon die eine oder andere erfahrene Spielerin überrascht bzw. vor Herausforderungen gestellt. Auch Anna hat immer wieder der 2. Mannschaft ausgeholfen und auch dort einen unermüdlichen Einsatz gebracht."

„Anna hat mit ihren 20 Jahren in der letzten Saison, insbesondere nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Neele Orth, viel Verantwortung übernehmen müssen und dies gut gelöst. Zudem war sie nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christin Kühlborn meist Backup für Simone Karl auf Linksaußen und auch da hat sie Ihren Job direkt gut gemacht", beschreibt Trainerin Ilka Fickinger das junge Talent. „Das Schöne an Anna ist, man sagt ihr etwas und sie setzt um, das freut einen Trainer doch meist, zumal sie dies auch sehr erfolgreich umgesetzt hat."

"Bleibt immer cool"

"Auch athletisch hat Anna in dieser Saison zugelegt und fleißig Ihr Krafttraining absolviert. Ihre sowieso schon vorhandene Dynamik wurde jetzt noch einmal mit etwas mehr Power verstärkt. Sie ist eine typische Spielmacherin, die Ihre Mitspielerinnen gut in Szene setzt und über ein sehr gutes Eins-gegen-eins verfügt", so Fickinger. "Des Weiteren hat man das Gefühl, dass Anna trotz ihrer Jugend immer cool bleibt. Sie trifft gute Entscheidungen, hat einen guten Überblick und hat die notwendige Ruhe für die finalen Pässe."

Für Weidle war das erste echte Bundesliga-Jahr „eine aufregende, lehrreiche und schöne Saison. Einerseits ist es zwar eine Herausforderung, sich der intensiven Spielweise anzupassen, aber es macht auch viel Spaß auf einem so hohen Niveau trainieren und spielen zu dürfen und stetig dazuzulernen. Insgesamt war es eine tolle Saison, in der ich viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt habe. Außerdem bin ich froh und dankbar, dass ich so toll im Team aufgenommen wurde und fühle mich in der Mannschaft auch sehr wohl."