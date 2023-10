Mainka widerspricht Kleindienst: "Nicht mit dem Finger auf andere zeigen"

Die deftige 2:5-Klatsche gegen Augsburg wirft in den Reihen des 1. FC Heidenheim Fragen und Gräben auf. Der Ton wird rauer.

Viermal ist der FCH bislang vor eigenem Publikum angetreten und hat dabei einmal 1:0 gewonnen und gleich dreimal 2:0 geführt. Doch jedes Mal wurde selbst dieser eigentlich beruhigende Zwei-Tore-Vorsprung verspielt. Zu beruhigend? Nur gegen Bremen (4:2) fand der Aufsteiger zurück in die Spur, gegen Hoffenheim (2:3) und nun bei der 2:5-Klatsche am Sonntag gegen Augsburg verloren die Hausherren völlig ihre Linie und das Spiel.

"Wir hatten eigentlich alles unter Kontrolle und ein Heimspiel, wie du dir das vorstellst. Aber was dann passiert, darüber muss dringend gesprochen werden, weil das so nicht weitergehen kann", kritisierte Tim Kleindienst, der mit seinem dritten Saisontor die Führung erzielt hatte, "aus offensiver Sicht ist das vielleicht leicht gesagt, aber wir machen immer zwei Tore, das wird eben auch mal reichen müssen. Wir haben das diesmal leichtfertig aus der Hand gegeben, den Gegner zu Torchancen eingeladen und völlig den Faden verloren, leider nicht zum ersten Mal." Sondern zum dritten Mal.

Kleindienst schlägt Alarm

Der Ton wird rauer. "Man kann nicht immer nur sagen, weiter, weiter weiter. Es kann nur weitergehen, wenn wir so was auch knallhart ansprechen", fordert Kleindienst und schlägt Alarm, "es ist schwierig, das verfolgt uns jetzt schon längere Zeit. Wir müssen da wieder reinkommen, uns Spiel für Spiel steigern und individuell jeder seine Zweikämpfe gewinnen. Gerade in der Defensive, das ist Part of the Job. Wie von uns verlangt wird, Tore zu machen, müssen wir uns darauf verlassen, dass sie uns den Rücken freihalten, das ist nicht passiert." Neben den schlüssigen Fragen nach den Ursachen wirft diese Heimklatsche nun auch erste Gräben auf in der einstigen Festung auf dem Schlossberg.

Mainka: "Nicht in Offensive und Defensive runterbrechen"

Mit der Art seiner Kritik aber stieß der Torjäger schnell auf heftigen Widerspruch aus den eigenen Reihen. Natürlich fand auch Patrick Mainka klare Worte. "Das ist skandalös, das darf nicht passieren, die Augsburger haben einen neuen Trainer, liegen 0:2 zurück und gewinnen hier 5:2", echauffierte sich auch der Kapitän, mahnte aber sogleich: "Was nicht passieren darf, dass wir das in Offensive und Defensive runterbrechen, in fünf vorne, fünf hinten, dann werden wir weiter keine Punkte mehr holen, wir verlieren und gewinnen zusammen."

Einig ist sich Mainka dagegen in der inhaltlichen Analyse. "Es sind banale Dinge, die mit Aufmerksamkeit zu tun haben. Von fünf Gegentoren sind es vier nach Standards, Dinge, die uns immer um die Ohren fliegen. Wir haben immer gute Phasen und müssen es schaffen, die Kontrolle zu halten, damit der Gegner nicht in unseren Kopf und zurück ins Spiel kommt", erklärte der Innenverteidiger und appellierte erneut an den Zusammenhalt: "Es ist extrem wichtig ist, dass wir nicht auseinanderfallen und jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern dass wir uns zusammen zusammenreißen. Wir sollten wissen, dass es alleine nicht geht. Wenn jetzt einer denkt, er hat vielleicht ein gutes Spiel gemacht und mit der Niederlage weniger zu tun, machen wir schon den ersten Fehler, da muss man ein Gespür haben." Die angestrebte und nötige mannschaftliche Geschlossenheit auf dem Platz bedingt eben zuallererst auch eine mentale mannschaftliche Geschlossenheit.