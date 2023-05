Mainka: "1. Liga, 3. Liga - alles Wahnsinn, und wir setzen nochmal einen drauf"

Heidenheim erlebte in Regensburg eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die ihresgleichen sucht. Entsprechend emotional wurde es dann auch nach Abpfiff

"Darum lieben wir den Fußball, darum lieben wir den Sport, weil solche Geschichten geschrieben werden", sagte Tim Kleindienst nach dem nervenaufreibenden 3:2-Sieg in Regensburg bei "Sky" und gab zu, dass ihn der Erfolg sprachlos gemacht habe: " Da gibt es keine Worte. Was soll ich da noch sagen. Das ist einfach geisteskrank."

Mit 0:2 waren die Heidenheimer in Rückstand, in der 90. Minuten hatten sie noch zwei Tore gebraucht, um sich ihren Traum vom Aufstieg zu realisieren. So manch einer hätte da aufgegeben, aber nicht der FCH, der nicht vom Glauben abkam. Kleindienst selbst war es schließlich, der in einer "hitzigen Phase kühlen Kopf " bewahrte und sein Team zum Sieg führte.

Der Torschützenkönig der 2. Liga hob jedoch nicht sich, sondern vielmehr Norman Theuerkauf hervor. Im Gegensetz zu seinen Kollegen wusste der Routinier, wie sich ein Bundesliga-Aufstieg anfühlt (2012/13 stieg der mittlerweile 36-Jährige mit Braunschweig auf) und motivierte seine Kollegen dann auch, wie Kleindienst anmerkte. "Er hat uns alle zusammengeholt und gesagt: 'Wir müssen fest daran glauben, dass wir das schaffen können.'"

Schmidt ließ Beste nicht mehr zweifeln

Nicht jeder war aber so gelassen, so gab Jan-Niklas Beste den Tränen nahe zu, dass er zwischenzeitlich gezweifelt und gehadert habe. Doch dann habe ihn Trainer Frank Schmidt gepusht. "Er hat gesagt: 'Weiter, weiter, wir schaffen das'", verriet der 24-Jährige und freute sich bis über beide Ohren: "Wir sind Meister, mir fehlen die Worte." Schmidt wiederum hatte Verständnis für Beste, der mit 12 Toren und 13 Vorlagen eine exzellente Saison gespielt hat.

"Niklas war kurz davor, sich zu grämen und enttäuscht zu sein. Ich habe zu ihm gesagt, dass das nichts bringt", erklärte der 49-Jährige und sprach dann über das Erfolgsrezept der Schwaben. Eine gute Körpersprache und der Glaube an sich. "Das ist unsere DNA", so Schmidt, der sich sicher ist, dass auch Beste dies noch stärker verinnerlichen wird. "Er ist erst ein Jahr bei uns, das wird noch viel besser."

Keiner hat mit uns gerechnet Patrick Mainka

Am Ende ist das auch egal, denn Heidenheim schloss eine märchenhafte Saison als Meister der 2. Liga ab. "Keiner hat mit uns gerechnet", meinte Patrick Mainka und zeigte sich ebenfalls völlig baff vom Erreichten. "Unfassbar, wie wir uns reingekämpft haben."

Für den Kapitän war das Spiel in Regensburg das Highlight eines unglaublichen Fußballwochenendes, wie er mit Verweis auf die Samstagsspiele in Bundesliga (Dortmunds knapp verpasste Meisterschaft) und 3. Liga (Osnabrück steigt dank zweier Treffer in der Nachspielzeit direkt auf) sagte: Gestern schon: 1. Liga, 3. Liga - alles Wahnsinn, und wir setzen nochmal einen drauf. "Dass ich das erleben darf, ist einfach unfassbar. Ich bin stolz auf jeden einzelnen."